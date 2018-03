Estos son los nuevos televisores de Samsung

Samsung Electronics Co., Ltd. Presentó su lineal de televisores 2018 en el evento First Look New York en el American Stock Exchange. En el evento, Samsung resaltó detalles en torno a los modelos de su emblemático QLED TV, como también su lineal extendido de TV UHD, UHD Premium y TV de pantalla ultra grande.





La compañía también presentó muchas características nuevas e interesantes que brindan una calidad de imagen increíble, funciones Smart y elementos de diseño únicos que le permiten a los consumidores disfrutar de contenido sin distracciones – aún cuando las personas no están mirando.





"Nuestro lineal de televisores 2018 es realmente el más innovador y sofisticado hasta ahora, diseñado para el consumidor de hoy que está atento a la estética de sus espacios", dijo Jonghee Han, Presidente del Negocio de Visual Display en Samsung Electronics. "Estamos emocionados que los consumidores puedan experimentar nuestra nuevo lineal de TV y sus características, que ofrecen más libertad para decidir dónde y cómo se puede disfrutar mejor el TV en el hogar".





Aspectos destacados del lineal 2018:

Smart TV, con Bixby

Las capacidades Smart del lineal QLED ofrece formas revolucionarias de configurar el televisor y encontrar contenido usa la nueva app SmartThings para reducir drásticamente el tiempo que toma la configuración del nuevo TV. La nueva Guía Universal permite a los consumidores navegar a través de los servicios de streaming y TV a través de un menú intuitivo. Y con la plataforma de inteligencia de Samsung, Bixby [1] , los consumidores pueden usar comandos de voz para ver sus programas favoritos y controlar los dispositivos compatibles.





Ambient Mode

El Ambient Mode proporciona información útil durante todo el día – incluso cuando los consumidores no están viendo películas y TV activamente. Puede reproducir música y mostrar titulares de noticias, informes de tránsito y actualizaciones meteorológicas. Para televisores montados en la pared, el modo ambiente puede imitar el diseño en la pared detrás del televisor para crear un efecto visual asombroso en el que el televisor se integra perfectamente en la pared.





One Invisible Connection

La nueva conexión One Invisible, es un cable delgado que combina la energía y los datos de Audio y Video en el TV. Disponible hasta 15 metros, evita que los consumidores tengan que colocar su TV cerca de los enchufes de datos o de energía.





Direct Full Array

Los televisores Q8F y Q9F QLED brindan impresionantes imágenes con un contraste claro a través de la tecnología Direct Full Array (DFA). Direct Full Array utiliza un panel con zonas de retroiluminación controlada de forma inteligente que se ajustan automáticamente para ofrecer negros profundos y blancos puros.





Línea de audio

Samsung ofrece cuatro nuevos productos de audio que ofrecen un sonido claro e inmersivo adaptado a las diferentes formas en que los consumidores configuran y utilizan sus home theaters en casa.





• HW-K950: con altavoces de disparo frontal, disparo ascendente y nuevos de disparo lateral, el soundbar HW-K950 Dolby Atmos® crea una extraordinaria experiencia de cine que ofrece sonido envolvente 7.1.4.





• HW-N650: diseñada para gamers, el soundbar HW-N650 presenta la tecnología Acoustic Beam que coloca a los consumidores en el centro de la acción.





• HW-NW700: el soundbar HW-NW700 presenta un diseño montado en la pared que complementa perfectamente los QLED TV para que se combinen perfectamente en cualquier ambiente del hogar.





• VL550: el VL550 incluye una esfera metálica única que los consumidores pueden colocar en cualquier superficie metálica y utilizar para controlar la música a través de su voz.





Los modelos

• QLED TV: Los modelos incluidos en la línea QLED TV 2018 son – Q9F (65", 75", 88"), Q8F (55", 65", 75"), Q7C (55", 65"), Q7F (55", 65", 75") y Q6F (49", 55", 65", 75", 82"). Los QLED TV tienen color y contraste mejorados, compatibilidad con HDR10+, Ambient Mode, mejoras en Smart TV con Bixby Voice y One Invisible Connection.





• Premium UHD: Los modelos incluidos en la línea Premium UHD NU8500 y NU8000. Los TV Premium UHD tienen características como el Dynamic Crystal Color, compatibilidad con HDR10+, Clean Cable Solutions y mejoras en Smart TV con Bixby Voice y One Remote Control [4]





• UHD: Los modelos incluidos en la línea UHD TV 2018 son NU7100 (75/65/55/50/43/40″) y NU7300 (65/55″). Estos TV UHD incluyen características como capacidades de imagen 4K UHD y HDR, Clean Cable Solutions, diseño delgado y capacidad Smart TV.





El lineal de televisores y sistemas de audio 2018 de Samsung, estará disponible a la venta a nivel mundial, desde este 9 de marzo.