Estos son los famosos que ganan millones por usar Instagram

Instagram es la red social del momento. Su facilidad de uso y su primacía de la imagen y el vídeo, de las postales bonitas frente a las palabras agresivas de Twitter, hace que su crecimiento esté siendo espectacular.





En España se ha convertido en la red social que más usuarios ganó este año y, según un reciente estudio, la mitad de quienes usan redes sociales utilizan Instagram. Además, el 80% de usuarios siguen a marcas e interactúan con la publicidad.





Argentina es el segundo país de Latinoamérica con más personas registradas en Instagram. Superó los 11 millones de usuarios de los cuales 5 millones son hombres y 6 millones mujeres.





En Estados Unidos la cantidad de usuarios supera los 106 millones de usuarios con cantidades increíbles de seguidores.



Son ya mayoría los rostros conocidos que hoy optan por una red social que no para de crecer en funcionalidades y opciones.

Además son muchos quienes, como Millie Bobby Brown o Dulceida han abandonado las fauces de Twitter para pasarse a las caricias de Instagram.

En Argentina no son pocas las celebridades que, si bien no cerraron su Twitter, se han volcado a la red social de fotos y videos. Claro ejemplo puede ser Jimena Barón, Candelaria Tinelli o Luisana Lopilato.

A la facilidad de uso (como generadores y consumidores de imágenes), los GIFS y un ambiente amigable que reina en la red se une, además, la capacidad de generar dinero. Cada vez son más las marcas que ven Instagram como una plataforma para llegar a los más jóvenes a través de los cercanos perfiles de muchos famosos que acumulan millones de seguidores.





Así, esos rostros conocidos se embolsan cada vez más efectivo por anuncios. Un concepto, además, todavía poco regulado y en el que se mueven millones de dólares.





Un reciente estudio de la consultora y plataforma de programación de Instagram llamada Hopper HQ ha dado a conocer cuáles son los famosos que más ganan gracias a esta red.





La reina es Kylie Jenner, quien ha escalado desde el puesto número cuatro en 2017 hasta la primera posición: la pequeña de las hermanas Kardashian, empresaria "hecha a sí misma", según Forbes, gracias a su firma de cosmética, puede llegar a embolsarse un millón de dólares por foto gracias a sus 110 millones de seguidores.





En segundo lugar está Selena Gomez, que se coronaba en el podio en 2017 pero que ahora pierde una posición. En cualquier caso, sigue ganando. Hace un año lo máximo que se podía obtener por foto en Instagram era, según esta consultora, 550.000 dólares, que era lo que supuestamente ganaba Gomez en su puesto número uno de entonces. Pero hoy los precios se han disparado: en el segundo lugar gana aún más que el año pasado, 800.000 dólares.





Curiosamente, en 2016 la cantante se convirtió en la persona que más "me gusta" había obtenido en esta red social gracias a una foto que era, precisamente, un anuncio, ya que Gomez aparecía con un refresco. Siete millones de me gusta (hoy ya no es la foto con más likes, pero aún así la cifra es muy alta) en una imagen, eso sí, junto a la que se leía la palabra "ad", de "advertisement", anuncio.





El tercer puesto es para Cristiano Ronaldo, cuyos 133 millones de seguidores aúpan al bronce del podio y que logra 750.000 dólares (640.000 euros) por foto. La marca deportiva Nike, el videojuego Fifa, la aplicación SleepScore o su propia marca de ropa interior, CR7Underwear, están entre sus principales patrocinadores en Instagram.





La cuarta plaza es para Kim Kardashian, la más famosa de la saga televisiva estadounidense, con 720.000 dólares (615.000 euros) por foto, y la quinta para la cantante Beyoncé, con 700.000 (600.000 euros) por foto.





El 6º es para el actor Dwayne La Roca Johnson, con 650.000 (555.000 euros) por foto; el 7º para el cantante Justin Bieber, con 630.000 (537.000 euros); el 8º para el futbolista brasileño Neymar, con 600.000 (512.000 euros); el 9º y el 10º lo comparten por 500.000 dólares la foto (427.000 euros) el futbolista argentino Leo Messi y la modelo Kendall Jenner.





En el puesto 11º estaría otra hermana Kardashian, Khloé, que cobra 480.000 dólares por foto. A partir de ahí, la lista baja del medio millón. Aún así, los 20 primeros cobran más de 100.000 dólares por foto, y todos hasta el número 45 de la lista —entre los que hay expertos en ejercicio, blogueras, modelos, boxeadores o futbolistas— cobran más de 10.000 dólares (8.500 euros) por imagen.