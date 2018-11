Estos son los efectos que provoca una semana sin redes sociales

Los autores afirman que esto es sólo la punta del iceberg, reconocen las limitaciones del estudio y afirman que se necesitan estudios más amplios. Al tiempo que apuntan que los síntomas de abstinencia observados en la muestra "podrían ser en promedio más leves respecto a los que se podrían haber verificado en otros individuos que podrían manifestar efectos todavía más pronunciados".





Fuente: clarin

Así lo sostiene un estudio publicado por la revista Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, según el que(inclusive sin estar totalmente desconectados, con libertad de uso de mensajes, correos electrónicos y teléfono)A partir del auge de los teléfonos inteligentes, redes sociales como Facebook y Whatsapp se convirtieron en plataformas omnipresentes en la vida de muchos. Y, si bien muchas investigaciones se enfocaron en cómo y por qué las usamos, pocas se concentraron en evaluar el impacto que produce la abstinencia. Eso fue lo que impulsó a un un grupo de investigadores austríacos de la Universidad Karl Landsteiner en Krems (KL Krems) y de la Universidad de Viena a diseñar un estudio de intervención en el que los participantes recibieronSobre el grupo de 1.000 individuos mayores de 18 años a los que se les propuso participar, sólo 152 (menos del 15%) se sumaron., dijo Stefan Stieger, del Departamento de Psicología de la KL Krems.(recogidas a través de preguntas online que debían responder tres veces al día, más un cuestionario al final de cada jornada)"Encontramos síntomas de abstinencia, si bien leves, similares a los asociados con quienes consumen sustancias que provocan dependencia" como el alcohol o las drogas, sostuvo Stieger.Entre esos síntomas, los investigadores detectaron el aumento del deseo y del aburrimiento por no poder usar redes sociales. La presión social "aumentó significativamente" durante la abstinencia y un número sustancial de participantes (el 60%) recayó al menos una vez durante la fase de intervención, según consigna el artículo."En particular, constatamos un muy elevado incremento del deseo -el deseo excesivo, casi una necesidad psicofísica- de usar las redes durante el período de abstinencia", agregó el investigador. "Este efecto fue medido apenas los participantes pudieron nuevamente usar las redes sociales".