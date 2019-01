Estos son los cinco signos del zodíaco que entregan amor incondicional

Si lo que deseas es tener a tu lado a una persona que diariamente disfrute de tu compañía y con quien compartas todo el amor sin restricción y con gran reciprocidad, aquí te ofrecemos algunos datos sobre la pareja de acuerdo con su signo zodiacal basados en el conocimiento de Juliana McCarthy, autora del libro The Stars Within You, una guía moderna de la astrología.





Leo, la intensidad a flor de piel













Piscis te demostrará amor incondicional

Si estás deseando un romance que dure toda una vida, las personas bajo el signo de Tauro son la opción más indicada para ti, ya que amarán con locura hasta que muerte los separe. «Les encanta dar y recibir, y conectarse a través de los cinco sentidos», de acuerdo con McCarthy. Son especialistas en escribir poemas y se adhieren a la vida cuando se enamoran.Son cariñosos en todos los sentidos. Su amor suele ser tan intenso que llegarán a sorprenderte. Presumen a su pareja y le hacen saber al mundo entero que están enamorados. Leo es el signo más centrado en el corazón. Te acurrucará, te abrazará y te tomará de la mano para demostrarte su amor. ¡Qué tierno!Si deseas que te sorprendan de forma repentina, debes tener un compañero bajo este signo. El afecto para libra es una vía directa a la pasión. Suelen escribir canciones, poesía e incluso saturar al ser amado de regalos y cariños inesperados. Quien haya tenido la oportunidad de salir con un librano sabe, y muy bien, a lo que hacemos referencia.La pareja sagitario posee consigo el manual del romanticismo. Es un signo muy empático y comprensivo. Llevan el amor al nivel más alto con devoción y admiración verdadera hacia el ser amado. El romance siempre está en su mente para idear cómo demostrar el cariño que siente.Amor incondicional es la característica más específica de Piscis. Es el signo más comprensivo. A su pareja la atiende y complace en todos los sentidos. De acuerdo con McCarthy, «comprende a todos los otros signos por completo». Si lo que buscas es alguien que esté atento a tu felicidad, debes fijarte en quienes nacieron entre el 19 de febrero y el 20 de marzo.msn