Estos son los beneficios de escuchar música todos los días

Paso mucho tiempo al día leyendo y escribiendo, a veces por convicción y otras por profesión. Pero algo que siempre necesito para concentrarme, es música. A veces me siento como un disco rayado, pues ya he encontrado el tipo de música que me permite pensar y al mismo tiempo disfrutar. Por eso a veces no puedo escuchar música nueva o música en español. Seguramente tú sabes a lo que me refiero.

De lo que no queda duda, es que la música es parte importante en mi vida, pues todos los días la escucho, la disfruto y me permite llevar el peso de un mundo cada vez más hostil sobre los hombros. Pero no se trata de un placer o una droga, la música es benéfica en muchos sentidos.





Alivia el estrés

Además de liberar dopamina, escuchar música te ayuda a bajar los niveles de cortisol, la hormona que provoca el estrés y que es causante del 60 % de todas nuestras enfermedades. Así que la próxima vez que te pregunten por qué escuchas esa canción que tanto amas a un volumen tan alto, ya tienes tu respuesta.

Una de las mejores formas de hacer ejercicio es con música, pero sin duda, correr es el deporte que más se relaciona con el arte musical. Escuchar música de cualquier tipo, te permite correr más y mejor, es una gran forma de inspirarse y no rendirse. Si necesitas una mejor explicación, el libro "De qué hablo cuando hablo de correr" del escritor japonés Haruki Murakami lo explica muy bien.

Es muy fácil. Cuando escuchas música que te gusta, el cerebro libera dopamina, lo que te hace sentir bien. Una neurocientífica de la Universidad McGill inyectó una sustancia que le permitió ver cómo liberaban dopamina ocho personas que aman la música y cuando éstas escucharon sus tracks favoritos, la explosión de dopamina fue evidente.

Con tanta gente sufriendo de esta enfermedad silenciosa, la música es uno de los mejores aliados, pues ayuda a reducir los síntomas. No los elimina, pero da fuerzas para seguir un día más, incluso puede ser motivar a la gente a pedir ayuda. Estudios han demostrado que la música tecno y el metal ayudan más a la gente con depresión que la música clásica.