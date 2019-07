Estos son los alimentos y las prendas que deberías evitar antes de iniciar un viaje

Los viajeros experimentados son conscientes de que se necesita una combinación de factores para una experiencia de viaje positiva. En primera instancia, la comodidad juega un papel fundamental en hacer que los vuelos de larga distancia sean placenteros. Sin embargo, factores como la alimentación y una adecuada elección de prendas no deberían dejarse de lado si lo que se busca es una aventura para el recuerdo.





Al vestirse para un vuelo, la mayoría de los pasajeros pensará en la comodidad y en lo que funciona para el clima en su destino. Sin embargo, resulta que podría haber un código de vestimenta que la mayoría de la gente ni siquiera tiene en cuenta.





Aunque no existen reglas oficiales sobre lo que se puede y lo que no se puede usar en un vuelo, parece que hay algunas pautas tácitas. En 2017, a dos adolescentes que llevaban leggings les fue prohibido abordar un vuelo de United Airlines por no cumplir con el código de vestimenta para los viajeros con pases especiales.





La política también prohíbe las blusas al cuerpo, los atuendos que revelan la ropa interior o que están designados como ropa de dormir o de baño, minifaldas, pantalones cortos que caen a menos de 7,6 cm sobre la rodilla o ropa sucia o rota. Sin embargo, según aseveraron desde la compañía, el caso de los adolescentes se trataba de un caso especial porque los pasajeros "no cumplían con la política de vestimenta para los viajes de beneficio de la compañía".





No obstante, y si bien la mayoría de las aerolíneas no proporcionan ninguna guía oficial, solo algunos días atrás la maquilladora británica Harriet Osborne, de 31 años, no pudo subirse a un vuelo de EasyJet porque las transparencias de su blusa ofendían a otros pasajeros.





Como la mayoría de las aerolíneas no brindan orientación oficial, determinar qué se considera inaceptable para un vuelo puede ser una tarea difícil. Después de todo, no hay reglas que prohíban ciertos atuendos, pero se sabe que los pasajeros son expulsados de los vuelos o no se les permite subir a bordo debido a sus elecciones.





Vale la pena señalar que a veces el destino final puede jugar un papel importante. Por ejemplo, si un país tiene leyes específicas o aduanas locales con respecto a la ropa, entonces una aerolínea puede esperar que los pasajeros se adhieran a ellas antes de abordar.





Algunas de las prendas que es mejor evitar:

-Como regla general, evitar lucir desaliñado puede jugar a favor del viajero.

-Algunas líneas aéreas permiten sandalias y atuendos de playa, pero otras pueden no aceptar a los pasajeros a bordo.

-Cualquier ropa con lemas que puedan considerarse ofensivos o que contengan lenguaje grosero.

-La ropa apretada puede restringir el flujo de sangre en el espacio ya limitado de un asiento de avión. Se conoce como trombosis venosa profunda (TVP), a la condición que ocurre cuando se forman coágulos sanguíneos peligrosos en las venas. De acuerdo con el Centro Médico de la Universidad de Washington, sentarse por largos períodos de tiempo puede aumentar el riesgo de TVP, y también lo puede hacer la ropa ajustada.





Recomendaciones en cuanto a la alimentación:

¿Por qué la comida de avión es tan fea? Quizás el mayor problema sea la ciencia. En altitudes elevadas, nuestras papilas gustativas simplemente no funcionan correctamente. La baja humedad seca los pasajes nasales, y la presión del aire insensibiliza nuestras papilas gustativas, razón por la cual las aerolíneas a menudo optan por guisos salados o curry picante. Además, las comidas pueden calentarse, enfriarse y recalentarse en más de una ocasión, lo que lleva a proteínas secas y texturas poco ideales.





Agua de grifo: resulta que los tanques de contención para el agua pueden ser un caldo de cultivo para las bacterias y, por lo general, no se limpian más de una vez al año. Incluso después de hacer que los requisitos de limpieza y prueba sean más rigurosos, el 12% de los aviones comerciales dieron positivo para coliformes (una bacteria que a menudo se encuentra en las heces).





Bebidas calientes: en relación a las bebidas cargadas de bacterias, las bebidas calientes también son un "no". Debido a que el agua utilizada para hacer café y té proviene de ese mismo tanque de agua que se limpia con poca frecuencia, es posible que las bebidas estén repletas de coliformes.





Vino dulce: una vez que sus papilas gustativas se hayan aclimatado a la atmósfera de la cabina, encontrará que el vaso de vino dulce después de la cena no tiene un sabor tan rico ni dulce como debería; en su lugar, será muy ácido con un "toque" amargo.





Bloody Mary: el jugo de tomate es una de las bebidas a bordo más populares. Sin embargo, el cóctel de fama internacional está cargada de sodio, que puede causar hinchazón en las alturas. También implica un aumento en la ser, lo que obliga al pasajero a beber más agua para compensarlo, como consecuencia de una mayor hinchazón y un montón de incómodos viajes al baño.





Manzanas y naranjas: malas noticias para los amantes de lo saludable. La fibra en las manzanas puede provocar gases, mientras que la acidez en las naranjas (y el jugo de naranja) puede ocasionar acidez estomacal.

Fuente: infobae.com