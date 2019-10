Estos son los 8 hábitos que tienen las mujeres más exitosas del mundo

urlar convenciones, robar tiempo, realizar rituales caprichosos, esconder ideas y cambiar de identidad. A lo largo de los siglos, las mujeres hemos hecho de todo para sacar adelante nuestras creaciones. En un mundo que rara vez coopera y facilita los tiempos y recursos para llevar adelante lo que soñamos, nosotras hemos encontrado formas de salirnos con la nuestra. En un inspirador libro llamado "Rituales cotidianos, mujeres en el trabajo", el escritor Mason Currey hace un repaso por los hábitos creativos de mujeres pintoras, compositoras, escritoras y científicas, que sorprende al revelar las insólitas estrategias de algunas de las mentes más brillantes. Te resumimos los hábitos más llamativos.

Isabel Allende sólo comienza a escribir sus libros el 8 de enero. Lo hace rodeada de flores y sahumerios e invocando un recuerdo: aquel 8 de enero en que le avisaron que su abuelo estaba muriendo y ella comenzó a escribirle una serie de cartas que se convirtieron en su primera y exitosa novela, "La Casa de los Espiritus". La conexión con la magia es importante para las mujeres creativas y no temen inventar rituales que las mantienen conectadas con una dimensión superior. No subestimes tus ganas de magia. Prender una vela mientras resolvés una tarea que venís pateando hace rato, hacerte un baño de descarga con sal gruesa luego de un día exhaustivo de trámites o apelar a promesas a santos si finalmente cumplís con uno de tus objetivos, no parece ser lo más racional del mundo, no, pero la creatividad tampoco lo es. "Los métodos para mantenerse motivados no tienen por qué ser racionales y adultos, simplemente tienen que funcionar", observa Currey.





Descubren los truquitos que las mantienen andando