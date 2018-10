Estos son los 5 signos que más le escapan al amor

Acuario

Las personas del signo Acuario son conocidas por huir de cualquier tipo de emoción. Acuario es un signo que le cuesta mucho expresar son emociones y por eso, prefiere huir del amor antes que enfrentarse a él. Acuario es una persona de espíritu muy libre, que le encanta ir a su bola, hacer lo que le apetezca y por lo tanto, el compromiso no está en su lista de prioridades. Pero lo cierto es que, que huya del amor no significa que lo odie. El corazón de Acuario desearía enamorarse y disfrutar como lo hacen los demás, pero no está preparado para compartir todo lo que siente. Acuario solo amará a alguien si de verdad siente una conexión fuerte desde el principio. Y si Acuario no ha huido y se ha enfrentado al amor y a esa persona... Puede que ocurra una de las mejores maravillas del mundo.



Géminis

Si, Géminis puede enamorarse y amar el amor más que nadie... Pero antes de eso, Géminis tiene que encontrar a una persona con la que no se aburra nunca. Tiene que encontrar a una persona que sea igual de versátil, de divertido y de aventurero que el propio Géminis. Se escapa del amor en el momento en el que descubre que en esa relación ya no puede haber ningún tipo de aventura.



Géminis necesita un drama continúo para mantener el interés en una relación. Y es triste porque Géminis huye del amor mucho antes de ni siquiera conocer al 100% a esa persona. Pero el principal problema es que, si ve, aunque sea un poco de aburrimiento en la relación ya nada le conviene. Estar cómodo y relajado no significa que todo sea aburrido. Para no huir del amor, Géminis solo tiene que aprender una lección: 'el amor no siempre tiene que ser complicado para ser romántico'.



Virgo

Virgo no huye del amor porque tenga miedo al compromiso, si no porque tiene miedo a ser lastimado. Aunque parezca un signo muy fuerte, en el fondo es mucho más vulnerable de lo que parece. Virgo siempre oculta su sensibilidad para que la gente se piense que es muy fuerte. Intenta ser el mejor en todo lo que hace y eso le hace parecer intocable. Actúa de esta manera para que nadie pueda hacerle daño.



Virgo es una persona muy crítica y muy difícil de impresionar. Y todos estos comportamientos son simplemente un escudo para sus inseguridades y sus miedos. Le aterroriza que alguien entre a su corazón y juegue a su antojo con él. A Virgo le aterroriza que alguien rompa su complejo de superhéroe. Y lo que poca gente sabe es que Virgo es muy perfeccionista pero también es humano y muchas veces, aunque intente huir del amor siempre, también se enamora...



Capricornio

Al igual que Virgo, Capricornio es un signo que deja al amor al final de su lista de prioridades. Capricornio no huye del amor aposta, si no que simplemente tiene mejores cosas que hacer en su vida. Capricornio tiene un millón de cosas que hacer y un millón de planes y por eso es muy difícil obtener su atención. Además, está muy seguro/a de que no necesita amor para ser feliz y que su independencia es lo mejor que tiene en su vida.



Y aunque huya del amor por no tener 'tiempo', en el fondo, muy en el fondo, le gustaría encontrar a una persona que le acompañará en este viaje de la vida. Y ojo, que Capricornio puede enamorarse, pero no va a ser la típica persona que esté diciendo todo el rato 'te amo' y demostrando su amor. Capricornio no es así ni lo será nunca. Capri es más de demostrar su amor mediante hechos y acciones antes que con flores y bombones.



Aries

Aries es el típico que quiere lo que no puede tener. Le encantan los imposibles y todo aquello que sea difícil. Es un signo de fuego que ama el desafío y todo eso se debe a esa fuerza que nace en su interior. Aries se alimenta de la pasión y del riesgo. Aunque no lo creas, Aries es de esos que se enamora fácilmente, lo entrega todo, y cuando esa relación ya no le supone ningún riesgo, se va corriendo. Por lo tanto, no es que Aries huya del amor como tal, si no que huye de las relaciones a largo plazo porque no le suponen ningún riesgo en su vida.



Es una persona tan apasionada y tan intensa que incluso puede llegar a asustar a las personas más tímidas que haya a su alrededor. Lo que le hace también alejarse del amor es su impaciencia. Si ve que algo se le resiste o que tarda más de la cuenta en llegar, se va y huye antes que tener que seguir esperando. Y así es Aries, no es que huya del amor, simplemente huye de la monotonía.



Fuente: horoscoponegro