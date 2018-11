Estos signos se beneficiarán con la luna nueva

Éstos signos se llenarán de energía ideal para sembrar regeneración; para ello es recomendable que las personas hagan una lista de todo lo que hacen bien, de todo lo que los ayuda a ser coherentes con lo que piensan, sienten y hacen.



Cáncer: Su quinta casa se iluminará por lo que tendrán un toque de coquetería, romance y expresión creativa. Eviten mentirse a sí mismo; es preferible preguntarse: ¿A qué le temo? ¿Qué me impide asimilar mis dones artísticos? ¿Qué me inspira?



La energía de Escorpio le exige a este signo un "todo o nada" ya que está cargado de humor y es intenso. Lo recomendable es que usen esta energía de forma sabia para que puedan aprovechar mejor su creatividad.



Danse permiso de brillar ya sea de forma romántica o con actividades divertidas.



Escorpio: Tendrán una revolución mientras que Júpiter, Venus, Mercurio, el Sol y la luna trabajan a su favor. Experimentarán nuevos comienzos en su personalidad y apariencia física. Es el mejor momento para liberar y regenerar.



Eviten el miedo a deshacerse de las partes físicas y mentales que agobian, renacerán con una nueva personalidad.



Piscis: Es el mejor momento para aventurarse en lo desconocido pues la Luna nueva en Escorpio favorece su novena casa de viajes, educación superior y filosofía personal. Deben tenerse fe. No se detengan, están listos para canalizar su interior aventurero.



Esta lunación los favorecerá con oportunidades, aventuras, viajes de larga distancia y una nueva filosofía de vida.



