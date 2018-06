Estos 5 tipos de personas debés borrar de tu vida

Muchos creen que sería algo exagerado, pues el daño que generan no es tan grande como el de las personas que te causan daños psicológicos severos, pero sus hábitos de manipular, traicionar y desgastar pueden tener un efecto negativo en ti. Lo peor de todo, pasar mucho tiempo con una persona así puede convertirte en una de ellas.





Esta persona cree que todo gira en torno a ella, por lo que cualquier problema tiene que ser su problema. Tal vez alguien llegó de malas a la oficina o al salón de clases y no los saludó, la persona egocéntrica comenzará una teoría de cómo seguramente tienen algo contra ella y obviamente se pondrá en el lugar de la víctima esperando que todos los demás se pongan de su lado.





Egotistas





El egotista va un paso más allá del egocéntrico. No cree que todo gira en torno a él, hace que todo gire en torno a él. Acapara las conversaciones para siempre hablar de sí mismo, interrumpe las anécdotas de los demás para contar sus propias historias y lo peor de todo es que cree cada una de las mentiras que fabrica para siempre quedar como el héroe del cuento.





Estas personas esperan tu aprobación inmediata, tienen una personalidad frágil, por lo que decirles (sobre todo enfrente de los demás ) que lo que dicen es mentira, pueden derrumbarse fácilmente. Lo mejor es que no te dejes arrastrar en el drama que estas personas pueden generar.





Los celos demuestran inseguridad y aunque muchas veces son imposibles de evitar, la gente que se jacta de serlo tiene un serio problema. Son quienes confunden el amor con obsesión, manipulación y peleas. Creen que ser infeliz junto a alguien es ser realista y que por eso deben caer en rutinas destructivas como pelear cada día o revisar el teléfono de su pareja.





Puedes pensar que ser amigo de un narcisista no es un problema, mientras no te afecte, todo está bien. Pero el problema es que muchas personas simplemente son un poco egoístas y piensan en sí mismas sin tender al narcisismo, pero las que realmente lo son demuestran su nivel de toxicidad rápidamente. Debido a que creen que son especiales en todos los sentidos, esperan que las personas a las que les dan el regalo de su amistad sean como ellos. Por eso, muchas veces te ven como una persona mediocre, sin estilo ni inteligencia sólo porque no cumples un estándar tan elevado que no existe.





Las personas narcisistas nunca dirán cosas buenas de ti, porque creen que sólo a ellos les suceden cosas buenas o interesantes.





Retrógrada





Una opción peculiar que contrasta con el resto de las personalidades, pero es que esta se presenta de muchas formas y tamaños. La gente retrógrada puede ser misógina, machista, racista, clasista y más. El punto es que siempre se defienden tras cosas como "valores a la antigua" o incluso consideran que su edad les da un pase libre para decir cosas hirientes a los demás.





El primer paso es intentar hacer razonar a la gente de su comportamiento. No tienes que sentirte superior ni ser condescendiente, sólo hacerles saber que están lastimando a las personas cercanas a ellas, pero si eso falla, por más doloroso que sea, debes marcar límites y finalmente alejarte de ellas.





