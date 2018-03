Esto tenés que hacer para mejorar tu vida sexual

SEXTING





Aunque no lo creas, el cerebro y la imaginación son factores que influyen significativamente a la hora de la excitación, así que no estaría de más que un día le envíes un pequeño relato en el que describas todo aquello que le quieres hacer y cómo es que lograrás que llegue al éxtasis. Imaginarlo potenciará su libido y deseo. Recuerda que el cerebro es el órgano sexual por excelencia.





HAY VIDA MÁS ALLÁ DEL MISIONERO





No caigan en el terrible error de limitarse a una sola posición sexual. Pueden explorar y complacer sus cuerpos de múltiples maneras. No hacerlo por simple recato o vergüenza, no los llevará a ningún lado, solo al aburrimiento y monotonía en la intimidad. Atrévete a experimentar cosas nuevas, el resultado será más que gratificante.





PETTING





Esta es una práctica sexual muy placentera pero poco usada. Se trata nada más y nada menos que complacer a la mujer por todos los sentidos, pero sin penetración alguna. Es decir, él podrá usar su lengua, sus dedos, su boca, pero nunca su miembro. Aunque no lo creas, eso podría ser más satisfactorio de lo que crees.





Podrían iniciar el encuentro de esa manera y una vez que estén lo suficientemente excitados, continuar con la relación sexual de la manera que más les plazca.





DALE LA BIENVENIDA A TUS FANTASÍAS





Para que tengan una vida sexual plena, es necesario que dejen de lado los prejuicios y se atrevan a hacer todo aquello que les viene a la cabeza por más descabellado que parezca. Obviamente, deben tener cuidado en cada práctica que realicen. El punto aquí es que se atrevan a cumplir todas sus fantasías de manera mutua.





LA SEGURIDAD ANTE TODO





No es necesario que tengas el cuerpo perfecto ni que seas una experta en la cama, la seguridad será tu mayor arma para ser una mujer inolvidable bajo las sábanas. La imperfección también es sinónimo de belleza y sensualidad. Recuerda que el sexo se trata de placer, y una vez que los dos se liberen de todos los prejuicios que los detienen, podrán comenzar una vida sexual más placentera.





CUALQUIER LUGAR ES IDEAL





¿Quién dijo que la cama es el único lugar en el que se puede tener sexo? Cualquier sitio y momento del día son perfectos para el placer carnal. Así que no te frenes si se encuentran en la cochera, en la bañera o en la cocina. Atrévanse a experimentar su sexualidad donde quiera que estén.





DISFRUTEN COMO SI NO HUBIERA UN MAÑANA





Deshiníbete, déjate llevar, olvídate de todos tus problemas y relájate. En ese momento solo existen ustedes dos y es importante que lo disfruten al máximo, como si no existiera un mañana, solo el aquí y el ahora.





Fuente: Soy Carmín