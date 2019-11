Esto te deparan los astros para este martes 19 de noviembre

Aries

Tus energías se encuentran francamente bien. No las malgastes y dedícalas a poner más empeño en un tema que necesita un empuje de estudios o de un esfuerzo de organización. La salud te responderá plenamente y no vas a estar dándole vueltas a eso.

Tauro

No desvíes tus intereses principales hacia ideales o sueños difíciles de cumplir, tienes que enfocarte hoy en lo práctico y podrás resolver cualquier problema que se ponga por delante. No será difícil si te empeñas en sacarlo adelante. Alguien te ayuda.

Géminis

Buen día para prestar atención a tu organismo, así que si puedes vigila tu estado general, no te excedas con la comida ni la bebida y procura seguir las indicaciones del médico si sufres algún problema aunque sea pequeño. Descansa más.

Cáncer

Las cosas irán por un camino muy lento en un asunto afectivo o de pareja que no está muy claro cómo resolverlo, así que debes tener paciencia. Eso no significa que te quedes de brazos cruzados. Actúa, pero con calma y dando los pasos oportunos.

Leo

La Luna menguante estará hoy en tu signo y va a ser muy determinante para que sientas un cierto bajón de fuerzas. Quizá se te haga demasiado larga la jornada. Si puedes evitar un compromiso, mejor. Descansa en casa por la tarde, sin hacer nada especial.

Virgo

No te conviene sacar a relucir ni una pizca de agresividad o de malas caras en el trabajo. La manera de resolver el conflicto es dar tus argumentos y tus razones y dialogar con la persona con la que no estás de acuerdo. Muéstrale los hechos objetivamente.

Libra

Hoy te quitarás un peso de encima al saber que una persona muy cercana ha superado una prueba difícil, quizá relacionada con la salud. Estarás muy en contacto con ella, le mostrarás tu apoyo y ofrecerás ayuda. En el fondo, te sientes liberado de un compromiso.

Escorpio

Imponer tus gustos y tus caprichos hoy no te conviene porque lo pasarás mejor si no los impones. Déjate llevar por los planes que propongan tus amigos o tu pareja y te sentirás feliz. A veces, ese dejarse llevar tiene muchas compensaciones.

Sagitario

Cuídate de no buscarte enemigos innecesarios en tu ámbito laboral, porque ahora no te interesa encontrarte con ninguno. Es mejor que vayas por libre, a lo tuyo y que te muestres empático con todos. Dentro de un tiempo verás los beneficios de esa postura.

Capricornio

Vas a estar hoy con muchos frentes abiertos y no te van a faltar tensiones. Procura no dar demasiada importancia a cosas que no la tienen, no te enfades por tonterías o por lo que piensen otros y con lo que no estás de acuerdo. Nada permanece para siempre.

Acuario

Apóyate hoy en alguien a quien quieres y que sabes es incondicional tuyo, tu madre o tu pareja, para pasar un mal trago ya que no estarás en tu mejor momento. Será un bajón pasajero del que saldrás pronto, pero te vendrá muy bien ese hombro que te conforta.

Piscis

Mucho más en calma, hoy ves que los asuntos de dinero no están tan mal como creías y que vas a poder salir de un pequeño bache económico antes de lo que pensabas. Te llega una cantidad inesperada, probablemente de algún trabajo que aún no te habían pagado.