Esto es lo que te depara el horóscopo para el amor este fin de semana

Aries

El sol está oficialmente en Virgo, el signo de la productividad y el perfeccionismo. Este fin de semana estás muy concentrado en tu carrera y puede que no haya mucho tiempo para perder. A pesar de la amorosa presencia de Venus en la zona de relaciones, Marte retrógrado trajo drama y frustración durante todo el invierno. Todo mientras impacta negativamente en tu impulso sexual. Pero, ¡buenas noticias! Con Marte directo, la energía que te has estado perdiendo durante los últimos meses está volviendo a despertarse, así que disfruta de la pasión que vuelve a tu vida.





Tauro

La Luna de Acuario puede ponerte con un humor irritable, Tauro, ya que choca con Mercurio y Júpiter esta noche. Estás extra-sensible con tu pareja, y probablemente quieras algo de tiempo a solas. Pero no te preocupes, este sentimiento no durará mucho: el sábado se produce un espectáculo planetario llamado "gran trígono" que ilumina tu confianza en vos mismo, tu vida amorosa y tu sentido de la aventura. No lo olvides, oficialmente es la temporada de Virgo, y el sector "romance y sexo" se activará durante el próximo mes. ¡Ahora es el momento para conectar!





Géminis

Con el planeta del amor, Venus, en la zona de tu carta dedicada al romance, la diversión y el sexo, ¡probablemente también estés de humor para llevar a alguien a casa! En general, la temporada de Virgo te obliga a permanecer en casa y a lidiar con los problemas hogareños, por lo que los fines de semana como este deben aprovecharse. Con Marte directo, ves chispas que vuelan a medida que tu vida amorosa se enciende. ¡Es tu momento!











Cáncer

Uno de los mayores obstáculos astrológicos de tu vida amorosa llega a su fin esta semana, Cáncer. Marte es el gobernante ardiente de la energía, la pasión y la libido. Las frustraciones con los socios, la pérdida de confianza en la intimidad y los irritantes generales han estado plagando tus relaciones durante los últimos dos meses. A partir de este lunes, comenzaron a disminuir a medida que el retrógrado terminó. La energía y el deseo sexual te hace redescubrirte, después de meses de "meh". Y sí que será revelador.





León Tu mes pasó y con Virgo deberás ir más lento. Sin Marte ni Mercurio retrógrado, las cosas pintan bien para tu zona de romance. El drama y el cansancio de relaciones tediosas terminan y te sentirás vigorizado y motivado para refrescar tu libido. Venus en Libra amplifica tu habilidad física natural y tu capacidad para hablar con dulzura a los demás, por lo que si los problemas con la intimidad persisten, este clima artificial es perfecto para entretenerte hasta que vuelvas a tu ritmo.

Virgo El clima astronómico se ve brillante. Los planetas de Tauro, Capricornio y Virgo se alinean armoniosamente el sábado, activando el sector de tu carta en relación con la aventura, la diversión, el romance y el sexo. La naturaleza despreocupada de esta alineación aporta energía agradable a tus relaciones y la chispa que creías perdida se reactiva esta semana.

Libra Sentís que no pudiste disfrutar de la compañía de otros últimamente, Libra. Las vibraciones solitarias traídas por la temporada de Virgo pueden hacerte sentir especialmente aislado, y como el signo más social del zodíaco, ¡no es exactamente la época del año más divertida para vos! Durante las próximas semanas, tratá de acostumbrarte a esta energía para fortalecer tu impulso y tu pasión en la vida cotidiana, porque en septiembre ¡todo el calor de Marte también se apodera de tu vida sexual!

Escorpio La atmósfera se calienta cuando Marte finaliza su ciclo retrógrado después de dos largos meses. El sexo, la motivación y la energía están asociados con el planeta rojo, por lo que el retrógrado produjo una sensación general de cansancio que bajó tu libido. Ahora que el ciclo terminó, Marte está entrando en la zona de la comunicación, por lo que es el momento de comenzar una charla que no te animabas. Ahora, todas tus relaciones serán más animadas y dinámicas, así que aprovechá a vivir plenamente tu vida sexual con el fuego de Marte.

Sagitario Los últimos dos meses de Marte retrógrado agotaron tu deseo sexual y confianza, ¡pero el ciclo ya terminó! Marte se mueve hacia adelante en Capricornio, donde permanece durante un par de semanas, restaurando tu energía y estimulando la zona de placer de tu carta. ¡Ahora podés tener sexo mucho más caliente y conexiones más frecuentes, especialmente con las vibraciones sociales que vienen de Venus! Dos meses de drama retrógrado y ahora los obstáculos terminaron... ¿Qué estás esperando?

Capricornio De todos los signos, el tuyo es el más difícil en sí mismo, Capricornio. El Sol en Virgo inspira una necesidad de aventura y novedad, mientras que el extravagante Urano en Tauro estimula tu lado romántico y agita tu vida sexual. Si hay algo que has querido probar, ¡esta energía es perfecta para experimentar! Encontrás placenteras sorpresas y descubrimientos a la hora del amor. Incluso, un nuevo romance podría aparecer este fin de semana. Además, el ardiente y sexual Marte salió de su retrógrado, restaurando la confianza que habías perdido durante los últimos dos meses.

Acuario La Luna está en tu signo, Acuario, añadiendo una pizca de malhumor y sensibilidad a este fin de semana. Afortunadamente, esta energía armoniza con la encantadora y romántica energía de Venus mientras gira a través de Libra, y en la zona más aventurera de tu carta. ¡Podrías encontrarte fácilmente con alguien nuevo y desanimarte este fin de semana! Hacer conexiones más profundas y sensuales con los demás es una tendencia en este momento, especialmente con el Sol en Virgo.

Piscis El Sol está brillando en su signo opuesto, Virgo y estás pensando en grande. Esta energía está, naturalmente, atrayendo la atención de posibles futuras parejas durante este tiempo. Además de eso, Venus está en Libra, añadiendo energía romántica a la atmósfera astrológica orientada a las relaciones. Esta energía se extiende más allá del romance superficial y el coqueteo, porque la zona de intimidad de tu carta se ve más impactada por esta energía de Venus. Combinado con el final retrógrado de Marte, ¡las vibraciones definitivamente tienen que ver con relaciones a largo plazo!







