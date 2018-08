Esto es lo que más te envidian según tu signo del zodíaco

¿Qué le envidian a Aries?



A Aries le envidian la seguridad que tiene en sí mismo, el poder analítico y lo fácil que es todo para él. Tiene una gran valentía ante la vida y sentido del humor, por lo que todo lo hace sin despeinarse y tiene éxito. Aparta los problemas de un manotazo y no le afectan. Siempre consiguen lo que quieren en la vida y viven muy bien.



¿Qué le envidian a Tauro?



A Tauro le envidian su tranquilidad, su buen humor, la calma con la que habla, lo buen confidente y amigo que es. Todos le quieren como amigo por servicial, cariñoso y lo mucho que se involucra en sus problemas y les ayuda a resolverlos. Es 100% fiable. Son tan obstinados, que logran alcanzar sus sueños de grandeza.



¿Qué le envidian a Géminis?



A Géminis le envidian por la facilidad de palabra que tiene, lo sociable y lo servicial que es. Siempre tiene la palabra justa, siempre se le encuentra cuando se le necesita, sabe escuchar y resuelve los problemas de todos. Es camaleónico y adaptable. También le envidian por el raudal de energía que tiene para todo. Siempre está en acción y es feliz.



¿Qué le envidian a Cáncer?



A Cáncer se le envidia por ser tan resuelto, atento, cariñoso y sabe mantener la cabeza clara, incluso en momentos muy críticos, dolorosos y de mucho estrés. Cáncer vale para negociar con elegancia, cosa difícil de conseguir y envidiado por muchos. Sabe convencer con elegancia.



¿Qué le envidian a Leo?



Leo es envidiado por su don de gentes, su sentido del humor, su simpatía, su creatividad y su popularidad. Su enorme energía apabulla a algunos. Siempre se lo monta bien y se lo pasa bien. Es muy sociable y se convierte en el rey de todas las fiestas. Todos le invitan. En el trabajo, con los amigos y en casa, todos confían en él y esto levanta las envidias a lo largo de toda su vida.



¿Qué le envidian a Virgo?



A Virgo se le envidia por su capacidad analítica, de organizar, planificar, trabajar y negociar. Tiene una mente fría y calculadora, que le convierte en el más fiable de la oficina. No se le escapa detalle. A pesar de su frialdad, sabe llegar a la gente con amabilidad y cariño. Su otra parcela, la familiar y la personal, la lleva también a rajatabla: vida sana, deporte, actividades familiares... Tiene tiempo de todo.



¿Qué le envidian a Libra?



A Libra se le envidia porque son irresistiblemente encantadores. Subyugan a todos, se quedan con la gente por su gracia, elegancia y su encanto. Conquistan a todos, porque sin hacer nada llaman la atención y se convierten en el centro de todos, en cuanto aparecen en el panorama. Se rodea de lujos y vida fácil y es envidiado por ello.



¿Qué le envidian a Escorpio?



A Escorpio se le envidia por enorme poder de decisión, su agilidad, su raudal de energía, su profunda mirada y su magnetismo. Cuando Escorpio se pone en movimiento, todas las miradas se clavan en él. Pero es tal el poder que tiene sobre el resto, que nadie es capaz de igualarle. Lleva la palabra éxito escrita en la frente.



¿Qué le envidian a Sagitario?



A Sagitario se le envidia por tu gran simpatía y buena onda. Es tal la energía positiva que emana, que todos quieren estar a su lado y salir o viajar con ellos. Ellos saben transmitir felicidad y todo lo hacen de buen humor. Tienen energía para el trabajo y para sus aventuras. Siempre se las arreglan para poder viajar y disfrutar de la vida.



¿Qué le envidian a Capricornio?



A Capricornio se le envidia por su capacidad por alcanzar sus metas y el éxito que se proponga. Su frialdad y ambición, le hacen alcanzar puestos inalcanzables para otros, porque su poder de sacrificio y voluntad no lo tiene cualquiera. Para ellos es normal y no le dan importancia, pero los demás le envidian por ello.



¿Qué le envidian a Acuario?



A Acuario le envidian por su gran capacidad de trabajo y su visión del futuro. Acuario ve más allá que el resto de mortales. Son creativos y siempre abiertos a lo más novedoso, por lo que hace ser original y vanguardista. En el trabajo destaca por esto y es envidiado, porque la gente no es capaz de adelantarse como él a los tiempos.



¿Qué le envidian a Piscis?



A Piscis se le envidia por su gran capacidad de seducción, por su alegría, su gran imaginación y creatividad. Su bonita visión de la vida y su forma positiva de tomarla, le hacen tener ganas a uno, ser como él y ser tan feliz. Un Piscis es feliz y sabe rodearse de las personas adecuadas para conseguir lo que quiere.