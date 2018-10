Este hombre asegura que viene del año 2045 y que es perseguido

Prodigiosas imaginaciones que una vez soñaron con el submarino del capitán Nemo o con un cohete que iba a la Luna, fueron las mismas que idearon naves para recorrer las profundidades marinas o las estaciones satelitales que orbitan alrededor del planeta.También más de un charlatán o hijo de vecino ha jurado y perjurado que ha regresado a siglos pasados o ha estado un milenio por delante de su tiempo, aunque pocas veces lo ha podido demostrar.No debe extrañarnos del todo el material, pues ApexTv se dedica a estos temas esotéricos y paranormales.Desde un escenario natural indefinido y ventoso, narra que no tiene mucho tiempo para contarnos lo que ha visto. Mmmm, no sé por qué esta escena ya me resulta conocida., insiste al mejor estilo de un thriller de Netflix.", añade para remarcar drama a lo que nos va a contar sobre el futuro.La tensión va creciendo. Bueno, al menos el estilo cinematográfico no va a desaparecer. Qué alivio, porque ya no podemos vivir sin esas dosis de misterio, suspenso. Ya saben, como en nuestras películas favoritas.Prosigue nuestro viajero.¿En serio?reitera algo nervioso. Parece que no sabe que en este tiempo estamos preparados para todo. Incluso para historias como estas.. Wow, aquí ya esto toma un tono más conspirativo ¿Nos estamos perdiendo algo? ¿Qué nos están ocultando? ¿Ya existen estos viajes y alguna división especial de gobierno nos los oculta? ¿Alguien quiere promocionar una nueva peli de Los Vengadores? ¿Sí? ¿No?Luego continúa explicando que ya el hombre puede viajar al futuro -parece que al pasado todavía. Qué lástima. Me hubiera gustado ver mi versión de "Parque Jurásico"-, pero no podemos hacerlo porque lo mantienen en secreto.Ya en este punto del vídeo nos pueden estar pasando miles de ideas por la cabeza. Como que nos están tomando el pelo podría ser una. No obstante, su narración se torna verosímil cuando nos dice que para el 2045 los humanos y los robots seremos los mismos. Ya la inteligencia artificial dominará al mundo y los países dejarán de existir en el 2028.Nuestro actor, perdón viajero, para rematar nos muestra algunas imágenes que trajo en su tablet como evidencias. Bueno, bueno, ¿tablet? ¿No habrá otro artefacto más sofisticado? Qué decepción. La verdad ese futuro no se me antoja mucho.La teoría de la relatividad de Einstein asegura que el tiempo pasa más lentamente para partículas que se mueven cerca de la velocidad de la luz.Los viajes en el tiempo seguirán siendo una obsesión para cuerdos, soñadores y hasta para bromistas. Aunque no sabríamos encajar a este personaje en ninguna de esas tres categorías.Aunque, a decir verdad, en nuestra mente siempre estamos regresando al pasado y configurando mejores días por venir. Por ahora no hacen falta máquinas para eso. Imagine y viaje en el tiempo.