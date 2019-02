Este hechizo de amor hará que no pases solo el próximo San Valentín

Normalmente en los rituales de amor pedimos lo que podríamos considerar "lo contrario" al amor: Que nuestra pareja nos ame, nos quiera como merecemos, no nos deje...

Pero dado a que San Valentín es el día de los enamorados, vamos a preparar un hechizo para conseguir el amor, para esas personas que no tienen pareja y quieren tener una para que este sea el último San Valentín que no celebran.

Los hechizos y los rituales de amor son únicamente para tener "suerte" en aquello que no controlamos. Pero para que el universo nos de aquello que tanto deseamos es necesario que nosotros actuemos en nuestro círculo de control.





De nada sirve que pidamos al universo estar con la mujer que tanto deseamos si no somos capaces de acercarnos a ella: Este mundo tiene unas normas de espacio/tiempo, y no, no hay hechizo ni ritual de amor que haga aparecer de forma mágica a la esa persona que tanto deseas a tu lado del sofá.

Para este ritual de amor vas a necesitar:

Una vela roja

Tu perfume / colonia favorita y/o que uses normalmente

Un puñado de pétalos de rosas rojas

Un hilo rojo

Enciende la vela roja y repite 3 veces:

Yo soy el amor

Pon la vela roja encima de una mesa y echa los pétalos de rosa alrededor de ella. Después con cuidado echa un poco de tu perfume encima de los pétalos repitiendo la siguiente oración:

Del mismo modo que rocío estos pétalos rociarás mi ser de todo el amor que necesito

Ahora ata 3 pétalos de rosa con el hilo rojo. Deberás llevar este pequeño objeto contigo durante todo el día, ya sea en el bolsillo o en la ropa interior. No se puede poner dentro del zapato o calcetín.

Pon el resto de los pétalos de la rosa en la puerta de tu casa, que tengas que pasar por encima de ellos para salir a la calle. Esta "barrera" simboliza el traspasar tu pasado y salida hacia tu nueva vida donde vas a conquistar a tu amor.

Notarás como tus sentimientos son más agudos, como te es más fácil seducir, como las personas por las que te interesan te prestan más atención, mantienen largas conversaciones contigo. A esto se le llama vibración: Tu vibración será muy alta y la gente se siente atraida por personas con vibración alta. Permítete sin ningún tipo de miedo usar esa vibración incluso con personas que no son tu amor (aunque debes vigilar no hacer daño) ya que es la única forma que llegue, en una de estos juegos del amor, la persona indicada.

Cuando vuelvas a casa recoge los pétalos de rosa y guárdalos dentro de un pañuelo. Guárdalo en un cajón que veas cada día (por ejemplo el de la ropa interior). Cada día, cuando lo veas, debes pronunciar:

Hoy también soy amor, hoy también lo busco

Cuando encuentres a la persona indicada y empiece su relación debes seguir guardando el pañuelo con los pétalos, como mínimo 3 meses, siguiendo el ritual. Pasado este tiempo puedes ya tirar los pétalos (te recomiendo que los entierres en una maceta o en el campo) y pronuncies lo siguiente:

Yo soy amor y ya lo tengo