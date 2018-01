Este fue el primer video viral de Internet, antes de las redes sociales

Quizá todos vimos en Internet el popular video de un empleado que rompe furioso su computadora mientras es grabado por una cámara de seguridad. Sin embargo, pocos saben que esta secuencia de 1997, conocida como 'Bad Day' ('Mal día'), marcó, sin querer, el comienzo de una de las tendencias más populares de la Red: el video viral.



Sin la existencia de las redes sociales y los teléfonos inteligentes, 'Bad Day' logró popularizarse de manera nunca vista en ese entonces, circulando por correo electrónico y siendo reproducido a través de Windows Player.



Para sorpresa de muchos, la escena fue premeditada e hizo parte de una publicidad de Loronix, una compañía de tecnología con sede en Colorado (EE.UU.) que buscaba promocionar una nueva tecnología de grabación para sistemas de vigilancia y necesitaba una situación para demostrarles a sus clientes cómo funcionaba.





primer bad day

Fue así como, haciendo uso de un viejo y dañado ordenador con un gran monitor, el protagonista del corto, Vinny Licciardi, se convirtió en el 'empleado descontento' que se volvió viral, un concepto para el que hasta entonces no había precedentes, según recoge el portal Wired.



Licciardi no se dio cuenta de que se había vuelto famoso hasta que escuchó que uno de sus compañeros de trabajo lo había visto en televisión golpeando una computadora, y nunca pensó que ese material terminaría en los medios y miles de personas lo compartirían.



Pese a que el formato y el gran tamaño del video para la época provocaban tropiezos en los servidores de correo electrónico, sus características —corta duración, cámaras de vigilancia, una situación convencional y destrucción desquiciada— lo convertirían en una inspiración para el actual género viral.



"Me sorprende que aún siga circulando, pero creo que todos pueden identificarse con ese momento", asegura Licciardi.