Este es el truco para que el olor del perfume dure todo el día

Según la joven, hay aplicarse un poco de vaselina, sustancia que debe ser colocada en los puntos de pulso, es decir, en las muñecas, los codos o el cuello. Luego, hay que rociar el perfume sobre estos mismos lugares.

El clip resultó ser un mega truco, que se viralizó llegando a más de 200 mil reproducciones. Los comentarios del video también ayudaron a expandir más el truco, afirmando que también es efectivo utilizar una crema corporal sin aroma en la que se aplica el perfume antes de que se haya absorbido por completo.

Reply to @desert_willow did you know this perfume hack to make it last longer?? #beauty #perfume #makeup #vaseline