Este es el truco para conquistar a todas

Voy a empezar la nota diciendo la verdad más universal, única e irrefutable que hay: las mujeres odiamos ser ignoradas. Perdón queridas amigas del sexo femenino, espero no sientan que las estoy traicionando pero creanme cuando les digo que hay veces que es mejor un poco de daño colateral que un desastre total.

Dicho esto, los hombres podrán entender porque por lo general suspiramos por el típico Bad Boy, rebelde y egocéntrico y no por el bueno, atento y afectuoso que sólo busca halagarnos y hacernos sentir como las reinas que somos. En primer lugar porque somos bastante complicadas y nos gusta sufrir (sí chicas aceptémoslo), y en segundo lugar, justamente porque ese tipo de hombre nos ignora y eso es algo que no podemos tolerar.

Teniendo en cuesta esto podemos inferir que si hay algo que atrae a una mujer es la INDIFERENCIA. Sí que no nos den bola y no nos presten atención es algo completamente intolerable e inaceptable. Por ejemplo si una mujer está en un bar y se le acerca un grupo de tres hombres, dos de los cuales se desarman en piropos y atenciones y otro que no, es 99,9% probable que ese último sea el que se convierta en el objetivo de su atracción.

Otra situación que sirve para ejemplificar esta realidad es la típica escena en la que hay un grupo de amigas en un boliche, y un candidato aparece, baila y bromea con todas menos con una que es nada más y nada menos la que el quiere conquistar. Acto seguido esta pobre excluída se volverá loca y hará todo lo posible por recibir lo mismo que sus compañeras aunque el hombre en cuestión sea lo más alejado a Brad Pitt que exista en el planeta.

Para ponerlo en una frase: LA MEJOR TÉCNICA DE SEDUCCIÓN ES LA INDIFERENCIA. No hay ninguna que se resista, y puedo asegurarles que hasta la más diosa caerá bajo este método. Eso sí, a no pasarse! una vez que lograron el objetivo y captaron la atención de la mujer en cuestión ella será quien los busque pero si actúan desinteresados e indiferentes por mucho tiempo, bye bye adiós, por eso indiferencia en su justa medida queridos!