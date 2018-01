Este es el ranking de las mujeres más fuertes del zodíaco

1. Géminis: Hacen amistades valiosas, son divertidas pero te aburres con facilidad; tenés una agenda interminable de cosas por hacer. La única forma para lograr lo que te propones es no renunciar a ello y enfocarte en tu vida.





2. Sagitario: Las mujeres de este signo no renuncian a su resolución y no le gusta estar atado a nada. Son impacientes y trabajan duro, se esfuerzan por lo que quieren pero les falta concentrarse cuando se trata de cumplir sus compromisos.





3. Piscis: Consejo: no se rindan tan fácilmente. Las piscianas están en extrema necesidad de motivación, concentración y una gran cantidad de decisión. Deben dejar de fantasear y trabajar en esa resolución.





4. Aries: Las mujeres de este signo deben aprender a hacer todo lo de su lista de tareas y terminar con los pendientes. Son determinadas y valientes pero también son las que se rendirán a la mitad. Practica un poco de perseverancia.





5. Libra: Estás indecisa y tenés tu parte justa de determinación incomparable y valentía innegable. Pero no decidís nada sin que alguien más te dé su opinión. Trabajas duro y sueñas a lo grande, pero necesitas que alguien te empuje para que las cosas comiencen a suceder.





6. Virgo: Las mujeres tienen una ética de trabajo rudo y eso agota. Son pacientes pero no tienes un planificador y esa es una de las mejores maneras para lograr tus metas. Un consejo: Creé más en vos misma; tenés el método para triunfar.





7. Cáncer: Las cancereanas son prácticas, trabajan duro y son pacientes lo cual se necesita para lograr con éxito las metas propias de este año. Pero a veces puedes necesitar ayuda. Practica un poco de auto motivación mientras trabajas en tus metas de este año.





8. Acuario: Al ser mujeres obstinadas lograrán cumplir sus metas. Si alguien intenta estar en desacuerdo, vos te aferrarás más a lo que crees. Pero ojo, porque eso también puede ser tu pequeña caída. Consejo: Escuchar a la gente.





9. Leo: Es probable que las mujeres de este signo tengan en mente las metas del año pasado que no pudieron cumplir. Pueden señalarlas como perezosa pero cuando se proponen algo, lo cumplen. Practica tus habilidades auditivas y trata de no explotar cuando alguien no está de acuerdo contigo.





10. Escorpio: Son mujeres intensas al igual que su motivación y su ética de trabajo. Tienen paciencia para conseguir lo que quieren y su seguridad las lleva a dónde quieran.





11. Tauro: Las taurinas tienen grandes posibilidades de conseguir lo que quieren porque tienen ética de trabajo. Tienen un sistema propio híper práctico y cuando se les ponen algo en mente aplicas el mismo procedimiento exacto para conseguirlo.





12. Capricornio: Son mujeres que jamás se rendirán en el camino a cumplir sus metas. Son adictas al trabajo y siempre saben qué hacer.





Fuente: losandes