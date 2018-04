Este es el orden en el que hay que ver las películas de Marvel

El 27 de abril cada vez está más cerca y, por tanto, el estreno de «Vengadores: Infinity War». La nueva película de los hermanos Russo se define como el mayor crossover, uno capaz de reunir a los superhéroes de Marvel que hemos visto en los últimos diez años en la gran pantalla. Iron Man, Spider-man, Dr Strange o la Viuda Negra son solo algunos de los personajes que se enfrentarán a Thanos, obsesionado con reunir las gemas del infinito. Sin embargo, aprovechando antes de poder ver la nueva entrega de los Vengadores, recopilamos las películas que Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) de los últimos diez años; pero no por fecha de estreno, lo hacemos siguiendo el orden cronológico de la trama.



Capitán América: El primer vengador



Comenzamos descubriendo al Capitán América. Steve Rogers creció como un chico enclenque en una familia pobre durante la Gran Depresión (años 30). Horrorizado por las noticias que llegaban de Europa sobre los nazis, decidió enrolarse en el ejército; sin embargo, debido a su precaria salud, fue rechazado una y otra vez. Enternecido por sus súplicas, el General Chester Phillips le ofreció la oportunidad de participar en un experimento especial: la «Operación Renacimiento»: fue así como nació el super soldado norteamericano.



Iron Man 1 y 2



Con estas dos películas no solo viajamos muchos años atrás, también lo hacemos para descubrir al personaje con el que más chocará Capitán América: Iron Man. Robert Downey Jr. se pone en la piel del multimillonario Tony Stark, quien aprovechará su fortuna y su personalidad arrolladora para convertirse en «El hombre de hierro», un héroe que se dedica a combatir el mal en todo el mundo.



El increíble Hulk



Hulk, la criatura más fuerte y malhumorada del Marvel, protagonizó su propia película en 2008, un filme marcado por un sinfín de guiños a otros filmes de la saga, como el descubrimiento del Capitán América en un Iceberg o la llegada de Thor a la Tierra. Pero las referencias no lo son todo. En el filme, vemos como el científico Bruce Banner (Edward Norton) recorre el mundo en busca de un antídoto que le permita librarse de su Alter Ego.



Thor



Después del «monstruo verde», toca conocer al mismo rey del trueno, a Thor. La película, que tiene el nombre del Dios, se estrenó en 2011 y narra el destierro de este mítico héroe nórdico a la Tierra para que descubra el verdadero sentido de la humildad. Cuando el villano más peligroso de su mundo envía a nuestro planeta a las fuerzas más oscuras de Asgard, Thor se dará cuenta de lo que realmente hace falta para ser un verdadero héroe.



Los vengadores



Por fin, es el turno de la primera película que reunió a los principales héroes de Marvel: «Los Vengadores». Hulk, Iron Man, Viuda Negra, Capitán América, Ojo de Halcón y Thor se reunen para intentar detener al malvado hermano de Thor, Loki, y a todos sus secuaces.



Iron Man 3



La historia continúa y vuelve a tener a Iron Man como protagonista. En la tercera entrega protagonizada por Tony Stark, el multimillonario se enfrentará a un enemigo cuyo poder no conoce límites. Cuando Stark comprende que su enemigo ha destruido su universo personal, se embarca en una angustiosa búsqueda para encontrar a los responsables. Este viaje pone a prueba su entereza una y otra vez. Acorralado, Stark tiene que sobrevivir por sus propios medios, confiando en su ingenio y su instinto para proteger a las personas que quiere.



Thor: El lado oscuro



La siguiente película que sigue la historia es la entrega de Thor: «Thor: El mundo oscuro». En ella, el dios lucha por restablecer el orden en el cosmos, pero una antigua raza liderada por el vengativo Malekith regresa con el propósito de volver a sumir el universo en la oscuridad. Se trata de un villano con el que ni siquiera Odín y Asgard se atreven a enfrentarse; por esa razón, Thor tendrá que emprender un viaje muy peligroso, durante el cual se reunirá con Jane Foster y la obligará a sacrificarlo todo para salvar el mundo. Sin embargo, lo más importante es que al final del filme vemos qué volverá a reunir a los Vengadores.



Capitán América: Soldado de invierno



La segunda entrega del Capitán América nos muestra la resurrección de un superhéroe que sueña con tener una vida tranquila en Washington D.C. mientras se adapta al mundo moderno. El motivo de su regreso no es otro que el ataque a un compañero de S.H.I.E.L.D.; por ello, tendrá que enfrentarse a un enemigo inesperado y extraordinario: el Soldado de Invierno.



Guardianes de la Galaxia



Es el turno de una película que conquista solo con su banda sonora, y que provoca más de una carcajada. «Guardianes de la Galaxia» nos presenta a un personaje que no olvidaremos: el aventurero Peter Quill (más conocido como Star-Lord) que, por robar una misteriosa esfera codiciada por Ronan, se convierte en el objeto de un implacable cazarrecompensas. En su huida conoce a quienes formarán junto a él este peculiar grupo: Rocket, Groot, Gamora, Drax y Mantis. Pero también nos introduce la historia que rodea a uno de los villanos más peligrosos de Marvel: Thanos.



Vengadores: La era de Ultrón



Aquí vemos como Tony Stark intenta reavivar un programa en desuso que busca mantener la paz. Iron Man, Capitán América, Thor, El Increíble Hulk, Viuda Negra y Ojo de Halcón tienen que afrontar la prueba definitiva cuando el destino del planeta se ponga en juego. Esto sucede cuando Ultrón –un robot «creado» por error por Stark y Banners– emerge para acabar con la humanidad.



Ant-Man



Esta película nos permite descubrir a uno de los superhéroes que más cariño provocan entre los seguidores de MCU. El ladrón y estafador Scott Lang (Paul Rudd) recibe la llamada del misterioso Dr. Hank Pym (Michael Douglas) para realizar un trabajo especial. El científico suministra al joven un traje especial, que le otorgar la capacidad de reducir su tamaño al de un insecto, pero que también aumenta considerablemente su fuerza.



Capitán América: Civil War



Esta película de los hermanos Russo recupera la historia tal y donde se dejó en «Capitán América: Soldado de invierno». Se trata de la primera vez en la que vemos a los Vengadores sufrir presiones políticas para instaurar un sistema que controle las actuaciones de los superhéroes tras causar daños en la población civil. Como su propio nombre indica, el filme cuenta la división de los Vengadores, una división que sufren mientras intentan seguir protegiendo al mundo.



Black Panther



En «Capitán América: Civil War» conocimos a T'Challa, el heredero al trono de Wakanda (una nación africana aislada muy avanzada tecnológicamente) que pierde a su padre durante un ataque a la sede de la ONU. El príncipe regresa a casa para ser proclamado Rey, pero la reaparición de un viejo enemigo pone a prueba el temple de T'Challa como Rey y Black Panther.



Spider-man: Homecoming



Peter Parker (Tom Holland) descubre sus capacidad como superhéroe, como Spider-Man. Con la ayuda de Iron Man (quien le utiliza en la guerra civil entre los Vengadores), aumenta sus capacidades mientras intenta mantener una vida normal como cualquier chico de 15 años junto a su tía May (Marisa Tomei). El villano elegido para su primer desafío en solitario es Vulture (Michael Keaton).



Doctor Strange



La vida Dr. Stephen Strange, un brillante y arrogante cirujano, cambia por completo al sufrir un terrible accidente de tráfico (que le deja muy malheridas sus manos). La medicina tradicional no le da respuestas; por ello, busca alternativas a toda costa que le llevan a encontrar una cura en un lugar impensable: una comunidad aislada en Nepal llamada Kamar-Taj. Pero eso no es solo un centro de recuperación, sino también la primera línea de una batalla en contra de fuerzas oscuras y ocultas empeñadas en destruir nuestra realidad.



Thor: Ragnarok



Por último, tenemos la última entrega de Thor. El dios del trueno se encuentra preso al otro lado del universo sin su poderoso martillo y se enfrenta a una carrera contra el tiempo. Su objetivo es volver a Asgard y parar el Ragnarok porque significaría la destrucción de su planeta natal y el fin de la civilización Asgardiana a manos de una todopoderosa y nueva amenaza, la implacable Hela.