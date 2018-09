Este es el cambio que debe hacer cada signo para ser más feliz

Aries. Para evitar la rutina debe hacer pequeñas cosas por sí mismo cada día sin pensar en lo que esperan de ellos los demás.



Tauro. Leer un libro y escuchar más que hablar lo ayudará a ser más feliz.



Géminis. La verdad antes que nada. Debe animarse a decir lo que siente de a poco. La verdad puede ser liberadora.



Cáncer. Evite tantos rencores. Aprenda a personar con todo su corazón y se liberará de las malas energías.



Leo. Evite tanta crítica. Todos se equivocan, debe entender que los seres humanos están en el planeta para aprender.



Virgo. Pierde su energía en cosas que no tienen senido. Use su tiempo en cultivarse. El teatro, la lectura, películas y música son ideales para ellos.



Libra. Deje de pensar tanto. Saque sus miedos y busque eso que tanto desea. Es su decisión y no de otros.



Escorpio. Intente trabajar un poco en su paciencia y tolerancia. Pierde demasiado el control. Respire antes de hablar.



Sagitario. Busque la organización y deje de trabajar tanto. Haga una lista de objetivos realista.



Capricornio. Deje de lado los disgustos y sea más amable. Busque tiempo para relajarse.



Acuario. No se guarde tanto las emociones, la gente no puede adivinar eso que siente. Exprese sus emociones cara a cara.



Piscis. No dependa tanto de otros. Tiene muchas habilidades y las esconde al trabajar siempre en equipo. Debe aprender a disfrutar de su soledad.