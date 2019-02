Este calzado inteligente avisa cuándo subís o bajás de peso

La compañía se encuentra en busca de socios para desarrollar conjuntamente "zapatos con sensores integrados para controlar el movimiento y el peso del usuario, así como para medir caídas".



De acuerdo con lo revelado, tres personas cercanas al proyecto aseguraron haber visto un prototipo de los zapatos, los cuales fueron expuestos en varias reuniones privadas, con el objetivo de atraer socios.



Aunque no se puede determinar si el proyecto aún estaba activo, los sensores y aplicaciones de seguimiento de la salud han sido un área de desarrollo para los grandes consorcios tecnológicos.



Apple, por ejemplo, ha utilizado relojes para controlar los hábitos de sueño, los indices corporales en actividades deportivas y valores nutricionales. Recientemente lanzó una aplicación diseñada para fomentar los hábitos saludables de las personas.



Verily, en paralelo, se dedica al estudio de las ciencias de la vida. Entre sus proyectos destaca un monitor de glucosa en miniatura, un lente de contacto inteligente para corregir la visión y varios robots quirúrgicos.



De concretarse el proyecto, se podrían prevenir mayores complicaciones a la salud, ya que los tenis tendrían la capacidad de detectar la retención de fluidos, lo que puede derivar en una falla cardíaca.



La obesidad y el sobrepeso son enfermedades llamadas multifactoriales y, al contrario de lo que se creyó durante mucho tiempo, las calorías no son el factor determinante en el aumento de peso.



Existen infinitas dietas para adelgazar, pero no existe la magia. El plan alimentario ideal y saludable será aquel que se adapte a los gustos y estilo de vida de quien lo realiza, aportando una amplia variedad de nutrientes y la adecuada energía que cada organismo requiere. Además de una dieta saludable, es fundamental hacer ejercicio.



En 2018 salió a la venta la liraglutida, un medicamento inyectable que ayuda a disminuir el hambre y aumentar la sensación de saciedad. Junto a una dieta equilibrada y una rutina de ejercicio, logra hacer realidad la pérdida de peso.



Aunque los medicamentos, al igual que todos los demás desarrollos tecnológicos, no curan la obesidad, sí facilitan que las personas con esta enfermedad puedan mejorar su calidad de vida.







Fuente: infobae