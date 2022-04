Este 10 de abril se celebra el Día del Investigador Científico

Fue galardonado con el Premio Nobel de Medicina en 1947, siendo el primer argentino laureado en Ciencias, por sus descubrimientos sobre el papel desempeñado por las hormonas pituitarias en la regulación de la cantidad de azúcar en sangre (glucosa). Es decir, fue uno de los primeros científicos en entender qué causa la diabetes.

Por otro lado, también fundó y presidió el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), donde actualmente se desempeñan más de 11 mil investigadores e investigadoras, más de 10.800 becarios y becarias de doctorado y postdoctorado, más de 2.700 técnicos, técnicas y profesionales de apoyo a la investigación y aproximadamente 1.300 administrativos y administrativas.

Hoy en día, el CONICET abarca cuatro grandes áreas del conocimiento: Ciencias Agrarias, de Ingeniería y de Materiales, Ciencias Biológicas y de la Salud, Ciencias Exactas y Naturales; y Ciencias Sociales y Humanidades

"La ciencia, la técnica y la investigación son la base de la salud, bienestar, riqueza, poder e independencia de los pueblos modernos. Hay quienes creen que la investigación científica es un lujo o un entretenimiento interesante pero dispensable. Grave error, es una necesidad urgente, inmediata e ineludible para adelantar. La disyuntiva es clara, o bien se cultiva la ciencia, la técnica y la investigación y el país es próspero, poderoso y adelanta; o bien no se la práctica debidamente y el país se estanca y retrocede, vive en la pobreza y la mediocridad. Los países ricos lo son porque dedican dinero al desarrollo científico tecnológico. Y los países pobres lo siguen siendo si no lo hacen. La ciencia no es cara, cara es la ignorancia".