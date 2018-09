Estás son las series que podés ver en septiembre en Netfix

El drama criminal creado por Peter Nowalk - que tiene a Shonda Rhimes en la producción - se desarrolló, a lo largo de sus cuatro temporadas, con una máxima que jamás traicionó: las vueltas de tuerca narrativas no necesitaban ser medidas. Como consecuencia, How to Get Away with Murder nos entregó giros en cuya inverosimilitud residía su atractivo. La historia que comenzó con la abogada Annalise Keating ( Viola Davis, en el rol que le valió el premio Emmy) reclutando a un grupo de estudiantes para ayudarla en diferentes casos, inmediatamente se movió de carril cuando ambiciones personales, secretos ocultos y relaciones clandestinas se entrecruzaban en esa suerte de micromundo que Annalise lideraba con vehemencia y posteriormente con falta de escrúpulos.

La cuarta temporada a la que se podrá acceder este mes en la plataforma de streaming no estará exenta de esas escenas que hacen de la serie un producto completamente adictivo, con Davis logrando momentos conmovedores en medio del espíritu telenovelesco de la creación de Nowalk. "Annalise me cambió como actriz de muchas maneras, con ella no hay límites, no hay restricciones, y me liberó, me dio esperanzas para mi futuro profesional", le contó la actriz ganadora del Oscar al portal Entertainment Weekly sobre su personaje que estará de vuelta para una quinta temporada el mes próximo. Disponible desde el 1° de septiembre.





*ATYPICAL (Segunda temporada)





Atypical es una de esas producciones cuya modestia la hace perderse entre la variedad de ofertas de Netflix. Esta serie coming of age creada y escrita por Robia Rashid (productora de sitcoms como How I Met Your Mother y The Goldbergs) tiene como protagonista a Sam Gardner (Keir Gilchrist), un adolescente autista que debe aprender a convivir con su condición, al tiempo que su familia intenta adaptarse a sus necesidades. La primera temporada, que constó de tan solo 8 episodios, manejó con bienvenida fluidez su diversidad de relatos, dándoles espacio tanto a los conflictos de Sam como también a los de su sobreprotectora madre Elsa (una siempre impecable Jennifer Jason Leigh), quien al sentirse sobrepasada por sus responsabilidades cotidianas, se embarca en una relación extramatrimonal que redobla su insatisfacción.

Por otro lado, Atypical cuenta con una natural interpretación de Brigette Lundy-Paine como Casey, la hermana de Sam, esa figura necesaria que en muchas ocasiones pone en pausa su propia vida para mantenerse incondicional a su hermano. La segunda temporada de la serie concebida por Rashid tendrá, a diferencia de la primera, 10 episodios que se podrán disfrutar a partir de este mes. Disponible desde el 7 de septiembre.





IRON FIST (Segunda temporada)





No es secreto que del "universo Defenders", Iron Fist fue la producción menos celebrada, con varios escalones por debajo de Daredevil, Jessica Jones y Luke Cage. Sin embargo, a pesar de la mala recepción, la serie centrada en Danny Rand (Finn Jones) se terminó convirtiendo en un gran éxito de Netflix. En marzo del año pasado, los números indicaban que su popularidad superaba incluso a la de otras series de Marvel , de acuerdo a Parrot Analytics, una compañía que evalúa tanto el streaming (y los números que surgen del mismo) como los intercambios en redes y otras variables que pueden "distinguir entre conversaciones positivas o negativas" sobre una determinada producción. La conclusión fue que mucho se habló de Iron Fist, independientemente de las críticas, y su segunda temporada se vio garantizada en el marco de la Comic Con de este año.

En cuanto a este regreso, lo poco que ha trascendido revela que Rand sentirá la responsabilidad de proteger a la ciudad de Nueva York ante la ausencia de Matt Murdock/Daredevil, pero que "un siniestro giro argumental amenazará su propia identidad". Por lo que se puede ver en el adelanto, la serie de Scott Buck habría mejorado mucho en las viñetas de artes marciales, pero su evolución será puesta a prueba al momento de la emisión de su primer episodio, "The Fury of Iron Fist", dirigido por David Dobkin. Disponible desde el 7 de septiembre.





*LAS CHICAS DEL CABLE (Tercera temporada)





La primera producción española para Netflix estrenada en abril de 2017 se convirtió en todo un éxito de los showrunners Ramón Campos y Gema R. Neira y de la productora Bambú, que nos entregó otros fenómenos como Gran Hotel, Velvet y la más reciente Fariña. Ambientada en la Madrid de 1928, el drama se centra en las vidas de cuatro mujeres que trabajan como telefonistas y que intentan hacerse camino en un contexto donde impera el machismo y los prejuicios sobre sus capacidades. Las chicas del cable cuenta con un cuarteto protagónico muy sólido: Lidia (interpretada por Blanca Suárez), Marga (Nadia de Santiago), Ángeles (Maggie Civantos, a quien también podemos ver en Netflix en Vis a Vis) y Carlota (Ana Fernández). Las cuatro tienen realidades sumamente diferentes y su vínculo será puesto a prueba de manera constante. Recordemos que en su segunda temporada, Las chicas del cable contó con dos presencias argentinas en su elenco: Andrea Carballo (El otro nombre) y Ernesto Alterio (Infancia clandestina), quienes interpretaron personajes que, fiel al estilo de esta serie de impecable factura técnica, tenían más de un secreto guardado. En cuanto a que nos depara la tercera temporada, se sabe que el punto de partida será un incidente acontecido en la boda de Lidia, cuyas consecuencias salpicarán los episodios restantes. Disponible desde el 7 de septiembre.





INGOBERNABLE (Segunda temporada)





La serie mexicana concebida por Epigmenio Ibarra, Verónica Velasco y Natasha Ybarra-Klor, cuya primera temporada se estrenó en marzo de 2017, finalmente está de regreso en Netflix. Kate del Castillo vuelve a demostrar que los personajes de mujeres astutas y avasallantes le caen como anillo al dedo en su magnética interpretación de Emilia Urquiza, la aristocrática primera dama de México que entra en guerra con su propio marido (Diego, personificado por Erik Hayser) cuando advierte que sus intereses para gobernar el país distan mucho de los ideales que ella anhela aplicar. Sin embargo, éste es solo el comienzo de un thriller político que nunca baja las dosis de adrenalina. "Emilia se convertirá en una verdadera revolucionaria. Se dará cuenta de que la corrupción no solo se encuentra en su país, sino también dentro de su propia familia. Este despertar se vinculará a una larga búsqueda para salvar a su hija María, mientras descubre qué hay detrás del legado de Urquiza", adelantó Netflix respecto a esta segunda temporada que incorpora a su elenco a Luis Ernesto Franco, Juan Pablo Medina, Claudette Maillé, Martijn Kuiper y Susana Rojas. Disponible desde el 14 de septiembre.





AMERICAN VANDAL (Segunda temporada)

Un año después de su gran primera temporada, el celebrado mockumentary creado por Tony Yacenda y Dan Perrault está de vuelta con un nuevo enigma a resolver. El caso previo estaba centrado en el hilarante interrogante de quién había sido el responsable de dibujar penes con aerosol en los autos de los directivos del Instituto Hanover. El guion era excelente porque no solo se permitía aludir al auge de las series true crime con referencias y guiños sumamente astutos, sino porque también, en sus últimos dos capítulos, supo cómo bajar el tono cómico (provisto por la brillante actuación de Jimmy Tatro como Dylan Maxwell) para reflexionar sobre las problemáticas adolescentes, desde el bullying hasta cómo es perjudicial fomentar los estereotipos en una etapa clave como lo es la adolescencia. Tras cosechar una nominación al Emmy - justamente por su guion -, American Vandal hace su regreso con un caso igual de llamativo. Los amigos y documentalistas Peter Maldonado (Tyler Alvarez) y Sam Ecklund (Griffin Gluck) ahora deberán descubrir quién puso laxantes en la limonada de la cafetería de una escuela privada católica. Sin dudas, esta segunda temporada se erige como una de las grandes novedades de Netflix de este mes, que sigue apostando a la original creación de Yacenda y Perrault, una serie distinta e incorrecta. Disponible desde el 14 de septiembre.





MANIAC (Miniserie)





Los detalles sobre la producción de Maniac nos fueron entregados en pequeñas dosis. En primera instancia, se dieron a conocer algunas imágenes y ominosos datos sobre los pormenores de la historia. Posteriormente se presentó el adelanto oficial que aumentó las expectativas en cuanto a esta miniserie de diez episodios protagonizada por Jonah Hill y Emma Stone, quienes en 2007 formaron una gran dupla en la inolvidable comedia Superbad. En esta oportunidad, los actores vuelven para llevar adelante esta remake de la serie noruega del mismo nombre estrenada en 2014 que tiene como figuras excluyentes a Annie Landsberg (Stone) y Owen Milgrim (Hill), dos individuos que son sometidos a una terapia experimental. Mientras ella lidia con una compleja relación con su hermana y su madre, él es diagnosticado como esquizofrénico. En esa instancia de sus vidas aparece un médico llamado James Mantleray ( Justin Theroux), quien les promete resolver sus inconvenientes a partir de un "milagroso" ensayo clínico. Maniac fue escrita por Patrick Somerville y dirigida por el siempre atractivo Cary Joji Fukunaga, el hombre detrás de la primera temporada de True Detective y realizador de la película original de Netflix, Beasts of No Nation. Julia Garner, Jemima Kirke y Sally Field también integran el cast. Disponible desde el 21 de septiembre.





THE GOOD PLACE (Tercera temporada)





Desde este espacio siempre vamos a recomendar The Good Place, una de las mejores comedias de la actualidad, que paradójicamente no tiene la trascendencia que merece. Creada por Mike Schur (Parks and Recreation, Brooklyn Nine-Nine), la sitcom pone el foco en Eleanor Shellstrop ( Kristen Bell, en un papel a la altura del de Veronica Mars), una mujer que, al morir, llega al más allá (el denominado "The Good Place") y es recibida por el arquitecto del espacio, Michael (Ted Danson, nominado al Emmy por su gran interpretación de un personaje complejo), quien no parece estar al tanto de que Eleanor en realidad no hizo méritos en vida para disfrutar de ese idílico escenario.

Como The Good Place tiene la habilidad para dar giros de timón inesperados y brillantes, no vamos a revelar demasiado sobre los cambios narrativos que se suscitaron en sus dos primeras temporadas, en las que también se destacan las intervenciones secundarias de las actrices Jameela Jamil y D'Arcy Carden en dos papeles que, como corresponde en esta serie, no son tan unidimensionales como uno podría llegar a creer. Si bien todavía no hay adelanto oficial, el estreno en unas semanas de la tercera temporada de The Good Place ya es todo un hecho. Disponible desde el 28 de septiembre.





*EL MARGINAL (Segunda temporada)





A priori, El marginal 2 partía de una premisa irresistible: retroceder tres años en el tiempo para mostrarnos cómo fue la llegada (y adaptación) al penal de los hermanos Borges, Mario (Claudio Rissi) y Diosito ( Nicolás Furtado, cuya actuación en la primera temporada fue inexplicablemente ignorada en los premios Martín Fierro), lo cual permitía la flexibilidad en el relato y la introducción de nuevos personajes en San Onofre, como "El Sapo" (Roly Serrano), Patricio (Esteban Lamothe) y Rita (Verónica Llinás). El estreno en la TV Pública de la producción de Sebastián Ortega y Adrián Caetano fue un verdadero hito televisivo: la precuela tuvo un pico de rating de 11,3 puntos que logró mantener con el correr de los episodios.





Para quienes no pudieron sintonizar y ver los ocho capítulos, Netflix pone a disposición de sus usuarios la segunda temporada - los 13 episodios de la primera también están disponibles en la plataforma - que es fácilmente maratoneable. "Podría decir que los de la marginalidad son mis colores favoritos. Con El marginal y con Tumberos en su momento disfruté mucho. Con Un gallo para Esculapio también disfruto mucho. Este tipo de historias tienen algo que me atrae, y cuando llega una propuesta con esa temática seguro tiene ventaja de entrada sobre mi ánimo frente a otras". Disponible desde el 28 de septiembre.





