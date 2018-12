Estas son las reglas de oro para tener una buena relación de pareja

2. Escucha al otro: a veces cuando nuestra pareja nos cuenta un problema tendemos a dar soluciones enseguida. Es bueno escuchar qué le preocupa al otro y dejar que se desahogue. Pregúntale cómo le hace sentir eso que le resulta un problema y demuestra tu apoyo y comprensión.







3. Interésate por sus proyectos personales: sus proyectos son importantes para él/ella y por tanto van a influir en la relación. Pregúntale si necesita ayuda, si puedes hacer algo o simplemente infórmate sobre el tema para poder hablar de ese proyecto con él/ella.







4. Impulsa vuestra vida sexual: es perfectamente normal que la atracción sexual por la pareja decaiga con el paso del tiempo y la rutina se implante en vuestras vidas. Sin embargo existen muchas formas de volver a despertar el interés sexual por tu pareja. En este sentido los productos y juguetes eróticos pueden suponer una gran ayuda para reavivar la llama de la pasión.







5. Dile lo que sientes: al principio de las relaciones todo son "te quiero", "te amo", "me encanta esto de ti"... Y luego pocas veces decimos algo. Con el tiempo se nos olvida recordárselo porque pensamos que ya lo saben y no es necesario. Y sí que lo es. Es algo que nos gusta oír y que además nos hace sentir bien y nos da seguridad en la relación. Pero no solamente se trata de decirlo, ¡lo más importante es demostrarlo!







6. Compartir aficiones: cada uno tendrá sus propios gustos, como es lógico, pero seguro que alguna cosa en común tienen para hacer juntos. También es interesante acompañar de cuando en cuando al otro a hacer lo que le gusta. Alguna cosa, no hace falta que sea todo, que el espacio de cada uno también es necesario.







7. Piensa antes de hablar: en las discusiones de pareja (y en otras tantas) cometemos el error de decir todo lo que nos pasa por la cabeza cuando estamos enfadados y eso suele herir al otro. Es normal perder los nervios pero cuidado con las faltas de respeto porque se van acumulando y luego es tarde para solucionar todo el daño causado. La relación se va resintiendo y comenzamos a ver al otro como el enemigo. Si eres de esas personas que tiene reacciones bruscas en momentos de tensión, lo mejor es parar de hablar un tiempo y retomar la conversación una vez calmado/a.







8. Pide perdón y perdona: no des por hecho que tu pareja sabe que ha sido sin querer o que te has equivocado. Díselo y discúlpate. Admitir los errores y disculparse no es fácil, así que no machaques a tu pareja cuando sea él/ella quien se disculpe. Y lo más importante: si perdonas hazlo definitivamente. No saques a relucir errores pasados en discusiones futuras.







9. Trabaja en equipo: en el día a día siempre hay cosas que hacer, responsabilidades individuales (el trabajo) y responsabilidades compartidas. Si viven juntos, las responsabilidades del hogar son de los dos. Podés repartir tareas o hacerlas conjuntamente. El reparto no debe ser igualitario, sino equitativo. Si uno de los dos pasa más tiempo trabajando fuera, el otro puede hacer más cosas en casa. Son un equipo. Cientos de veces he oído a la gente hablar de ayudar a su pareja en las tareas del hogar. Esto es incorrecto. No se trata de ayudar al otro, sino de trabajar los dos por el bien común.







10. Respeta sus opiniones: respeta las opiniones del otro cuando no las compartas. Recuerda que son un equipo pero no la misma persona. Cada uno de vosotros es único y por lo tanto es muy difícil coincidir en todo.





inventa planes nuevos para no caer en la monotonía. Desde una escapada o un viaje hasta un cambio en la rutina de la semana. Podés dedicar una noche a charlar después de la cena o ver una película en casa o en el cine, probar nuevas recetas, cocinar juntos... Y no olvides tener un detalle con tu pareja de vez en cuando.