Estas son las razas de perros más amadas por los argentinos

Tal vez no se trate de "papeles", sino de simpatía y afecto especial por una raza en particular, con sus características genéticas que dan cuenta de aspecto, carácter, comportamiento, tamaño, etc.





Por épocas se ponen de moda determinadas razas y los criaderos que las reproducen.





De acuerdo a los datos de la Federación Cinológica Argentina , en el primer puesto de los más demandados está el bulldog francés.





Son perros que no pierden pelo, son muy transportables, muy inteligentes, no ladran por ladrar, y tienen una expresión entre tierna y enojada.





Estas cuestiones son las principales por las cuales la gente los elige.





El año pasado, se registraron 14.842 cachorros nuevos de esta raza en Argentina.





En segundo lugar aparece el ovejero alemán, el clásico "perro policía".





Un perro muy inteligente, obediente, fácil de entrenar, servicial y protector.





Originalmente guardián de las ovejas en Alemania, es amado por muchas personas, y el año pasado se registraron 6.834 nacimientos de cachorros de esta raza.





A los anteriores le sigue el bulldog inglés (3.221 nacimientos anotados).





Es un perro un poco más robusto, potente y ancho que el francés.





Es un perro británico, su función era hacer correr a los toros, aguerrido pero de buen carácter y mucha resistencia al dolor, sus dueños dicen que no se queja nunca.





Luego viene el dachshund (usualmente llamado "perro salchicha"); los clásicos labradores, el boyero de Berna (que está teniendo un buen crecimiento) y el terranova.





Ya pasó el momento del caniche y del chihuahua, y ahora es el momento del bulldog francés e inglés.





Qué razas se recomiendan para las familias con chicos





La respuesta es variable, porque hay muchas razas de buen carácter.





Para los chicos, el perro ideal es el que está a la altura de su demanda energética.





Los más recomendable son perros activos pero que no se sobrepasen.





Un labrador es un muy buen perro para los chicos.





Al igual que el terranova, el Jack Russell Terrier, el bóxer.





Son muy recomendables en las familias con chicos porque tienen muy buen vínculo con las personas y acompañan muy bien.





