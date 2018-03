Estas son las 28 maneras de responder a los insultos sin usar groserías

La lista de frases ha sido elaborada por el famoso portal upsocl.com y te ayudarán a liberarte de esas personas que te desagradan pues luego de que uses estas frases no tendrán nada más que decir. Recuerda que lo cortés no quita lo valiente.





Esta es la razón por la que la gente habla mal de ti cuando no estás.





¿Alguien te dijo alguna vez que eres una persona increíblemente promedio?.





Me encanta cómo dices cosas obvias con la sensación de que descubriste algo.





Deberías hacer algo para arreglar esas cejas.





¿Qué adulto actúa de esa forma?.





Mirar a alguien con impaciencia y decir: ¿Ya terminaste?.





Estaría de acuerdo contigo pero luego estaríamos los dos equivocados.





Eres tal como (inserte nombre de persona que ambos conozcan de la cual no estaría orgulloso sentirse identificado).





Esa no es una respuesta apropiada para alguien de tu edad.





Me han dicho cosas peores y gente mucho mejor que tú.





Eres tan brillante como un agujero negro y el doble de denso.





No eres tan lindo/a como para ser tan tonto/a.





Yo no siento nada por ti, en respuesta al clásico "Siento pena por ti".





¿Te das cuenta de que la gente solo te tolera?.





No sé qué cualidades puedes tener que compensen esa actitud que tienes.





Puedo explicártelo pero no puedo entenderlo por ti.





No existen las preguntas tontas, solo las personas tontas.





Tu hermano es bastante feo (En el caso de que tu enemigo tuviera un mellizo...).





¡Increíble! Realmente estás dando lo mejor de ti.





Espero que el resto de tu día sea tan agradable como tú.





Sé lo que la gente dice de ti. Tienen razón.





Deberías tratar de comer un poco de maquillaje para ser más linda por dentro.





Todas las personas que te amaron alguna vez estaban equivocadas.





Tú eres la razón por la que está lleno de señales de advertencia en todos lados.





Disculpa pero tengo cosas mejores con las que perder el tiempo.





Por eso no tienes amigos.





Ya entiendo porque usas tanto maquillaje.





¿Por qué no vas a ver si está lloviendo en la esquina?.





Fuente: aweita