Estas son las 10 películas que estrenará este año Disney

Si eres amante del cine, (y también los que no) estarás de acuerdo con nosotros en que el año pasado fue bastante bueno en materia cinematográfica. Y prepárate, porque este 2018 pinta igual de bueno...





The Walt Disney Company nos invitó a conocer lo que tiene preparado para este año y es nuestro deber decirte que estarás en la sala de cine, al menos una vez al mes.





Empezamos el año con el estreno de Black Panther, cinta que rompió todas las expectativas de los directivos de la compañía, pues no esperaban que causará tal impacto. Sin embargo, señalaron que una de las claves del éxito de esta cinta es el tema de la inclusión y del empoderamiento femenino.





Pero no solo habrá estrenos en el cine, también en sus canales Disney Chanel, XD, y Disney Junior, en los que podremos ver las nuevas temporadas de Soy Luna (16 de abril), Patoaventuras (ya disponible), Elena de Avalor, O11CE (11 abril), Vampirina, Doctora Juguetes y los Muppets Baby... ¡sí, los Muppets Baby!





Además no debes olvidar que en marzo, el Universo Marvel cumple 10 años, y Mickey Mouse llega a los 90 años el 18 de noviembre, por lo que Disney tendrá preparadas varias sorpresas a lo largo del 2018, así que no le pierdas la pista.





Pero vayamos a lo más emocionante... éstas son los 10 estrenos que Disney Company trae para nosotros este año...





1. Black Panther (Pantera Negra)





Con esta cinta estrenada el 16 de febrero, Disney inició el año con el pie derecho. Hasta ahora cuenta con más 8.8 millones de asistentes a las salas de cine. En la historia conocemos más de T'Challa, quien vuelve a Wakanda para ser proclamado rey, pero la reaparición de un viejo enemigo lo pone a prueba.





2. A Wrinkle in Time (Un viaje en el tiempo)





Se trata de la adaptación de la novela de Madeleine L'Engle, en la que tras la desaparición de un científico, tres seres peculiares envían al espacio a la joven Meg, su hermano Charles y un amigo, para intentar encontrarlo. La cinta se estrena este 29 de marzo y en el reparto se encuentran Oprah Winfrey, Reese Witherspoon y Mindy Kaling.





3. Avengers: Infinity War





Será el 27 de abril cuando esta espectacular cinta del universo Marvel llegue a la pantalla grande. Los Vengadores tendrán que enfrentarse a un enemigo muy poderoso: Thanos. Uno de los momentos más esperados en la cinta es aquel en que los superhéroes conocen a los Guardianes de la Galaxia.





4. Solo: A Star Wars Story (Han Solo: Una historia de Star Wars)





Bajo la dirección de Ron Howard, llega esta precuela de la saga de Star Wars, en las que se conocerán los primeros pasos de Han Solo, antes de que se encuentre con Luke y Obi-Wan en la cantina de Mos Eisley. El estreno será el 25 de mayo.





5. The Incredibles 2 (Los Increíbles 2)





Tuvimos que esperar 14 años para volver a ver a esta familia en acción. Será el 15 de junio cuando veamos a Bob viviendo una vida normal con sus hijos Violet, Dash y el bebé Jack-Jack, el cual nos sorprenderá con nuevos superpoderes. Lo mejor de todo, es que Consuelo Duval, Víctor Trujillo y Darío T. Pie ya están confirmadísimos para el doblaje al español de esta cinta.





6. Ant-Man and The Wasp (El Hombre Hormiga y la Avispa)





Prepárate para más acción, persecusiones y un sinfín de objetos y personas cambiando de tamaño. En esta secuela, Scott Lang es acompañado en sus aventuras por Hope von Dyne, quien asume su rol como la heroína La Avispa. Aún no hay fecha definitiva para el estreno, solo se sabe que será en julio.





7. Christopher Robin (Christopher Robin, un reencuentro inolvidable)





Si amabas ver las historias que se desarrollaban en el bosque de los Cien Acres, no puedes perderte esta película live action en la que veremos de nuevo a Winnie The Pooh. Cristopher Robin ha crecido y perdido el rumbo, por lo que ahora le toca a sus amigos de la infancia adentrarse en nuestro mundo y ayudarle a recordar al niño cariñoso y juguetón que lleva dentro. Su estreno se tiene previsto para el mes de agosto.





8. The Nutcracker and the Four Realms (El Cascanueces y los Cuatro Reinos)





Una historia que seguramente conoces, pero ahora llega en formato Live Action y con un reparto que te hará querer verla de inmediato, como: Mackenzie Foy, Keira Knightley, Helen Mirren, Morgan Freeman, Matthew Macfadyen (nuestro amado Mr. Darcy) y Eugenio Derbez. Se estrena en noviembre.





9. Ralph Breaks the Internet (Wifi Ralph)





Esta vez no son los videojuegos... Ralph se adentra en el mundo inexplorado, expansivo y emocionante del internet, al lado de la pequeña Vanellope von Schweetz. Esta cinta para los pequeños (y no tan pequeños del hogar) se estrena en el mes de noviembre.





10. Mary Poppins Returns (El regreso de Mary Poppins)





Prepárate para el regreso de esta mujer en una cinta protagonizada por Emily Blunt, Cllin Firth y Lin-Manuel Miranda. La historia está ambientada en los años 20 y se centrará en las vidas de los pequeños Banks, Jane y Michael, quienes ya son adultos. Su niñera los visitará después de haber perdido a una persona muy importante para ellos. Llega al cine en el mes de diciembre.