¿Estás en la lista? Conocé a los 5 signos más sexies

Aries: Lo que les hace irresisteblemente sexies es que, cuando alguien les gusta de verdad, cuando están establecidos en una relación con una persona, no solo están siempre dispuestos "a todo" para hacerle feliz, sino que toman la iniciativa, da igual que sea hombre o mujer, una persona de signo Aries avanza y lo que quieren, cuando lo quieren, lo harán. Si tienes a alguien Aries a tu lado, debes saber que tienes que tener paciencia, su coquetería es en buena parte natural y no pueden evitarlo, en otras palabras, viene con el paquete.





Sagitario: Su punto más sexy es que no temen nada, inventar lo que sea, un fin de semana, a última hora te provocó visitar un río por allá, en lo profundo de una selva, aventuras locas que terminan en pasión desbordada, encontrarán a tu pareja Sagitario no solo dispuesta, sino apurándote para salir pero para ayer. Con Sagitario tienes que cuidar de que no tienen límites en cuanto a esto de las aventuras, les llevas a 10 y apenas se acostumbren querrán subir a 15, si te quedas en el tren debes ir a ese ritmo.





Tauro: Un caso especial es el de los amigos de Tauro. Ell@ disfrutan cada detalle, cada segundo y, si eres su pareja, cada centímetro de tu cuerpo al momento de la intimidad. Tauro no se apresura, por el contrario, quiere exprimir cada momento con su pareja, definitivamente, si tienes una pareja Tauro, no le olvidarás, tenlo por seguro. Si tu pareja es Tauro, debes tener algo claro, son medio "zorrill@s" en el amor, es su toque, no miran de frente, pero van dejando trazas cuando quieren que le sigan o seguir a alguien.





Libra: Su naturaleza dada a complacer a la gente que está cerca, a sus amigos, familiares y sobre todo, a su pareja, encuentra en los momentos íntimos un tope máximo de otro tenor. Lo mejor de Libra es que eso se le nota, si tienes a alguien Libra cerca, pronto, si observas bien, podrás descubrir que está dispuesto(a) a todo con tal de pasarla bien y sobre todo, de que la persona a su lado la pase bien.





Escorpio: Ni complejos ni prejuicios detienen a Escorpio, de lejos se les nota que son ardientes y nunca, pero nunca, verás a Escorpio entregándose o llevando algo a medias, Escorpio apuesta todo o nada, por eso, si estás con un Escorpio, tienes que estar dispuesto(a) a desgastarte amando y viceversa. Los amigos(as) de este signo no dudan, avanzan, no quieren, aman y detrás de su mirada misteriosa y su silencio, a veces incómodo para quienes no le conocen, esconden todo un mundo secreto que a cualquiera que llegue a ser su pareja les hará inmensamente feliz.