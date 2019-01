¿Estás criando un hijo narcisista e "inimputable"?

Desde el diván, las cosas al menos empiezan a cambiar, la próxima vez este hombre, padre de familia seguramente venza miedos prejuicios y valores de casta para hacer algo distinto. Tenía enfrente suyo un clan, un grupo de "machos", un conjunto de "inimputables".





¿Quién le pone el cascabel al gato?





?Omnipotente: el error no entra dentro de las posibilidades, y si ocurre es responsabilidad de otro. Le han hecho creer en algún momento de su vida que era alguien especial, o por el contrario lo han hecho sentir muy inferior y el intento ahora es compensar.





Sectorialmente solidario: suele ser muy empático y compañero con sus pares y repulsivo con quienes no son de su casta. Tienen un sentido de pertenencia que les da una identidad y son sectarios, clasistas, xenófobos en general, misóginos por excelencia.





¿Cómo evitar criar un hijo inimputable?





Costumbres argentinas

Es este un momento histórico de cambio y colectivos que toman la palabra, seamos parte y quizás podamos sumar para un mundo mejor para nuestros hijos, nietos, y por supuesto, para nosotros también.

Fuente: clarin

"Estaba sentado comiendo con mis hijas y mi mujer en un restaurante. Enfrente mío, mesa de hombres, unos diez, venían de jugar al fútbol, restó de barrio era. Las mozas jovencitas, los de la mesa bastante alcohol encima. Uno joven, 35 años le calculo, enfoca a una de las camareras con su celu y le saca foto desde atrás, a la cola supongo. Carcajada y festejos de toda la mesa, nadie lo frenó. Yo tampoco... Mis hijas estaban de espalda, si no le hubieran saltado a la yugular. No me animé a decirle nada pero estuve todo la cena pensando en eso. Me sentí un cobarde y lo fui."La buena noticia, es que a estos personajes podemos empoderarlos o debilitarlos entre todos.El 2019 empezó con noticias de las malas: un grupo de hombres jóvenes violó a una niña de 14 años en un camping familiar de la Costa Atlántica. Al día siguiente, siete encapuchados atacan a una niña de 15 años en el Gran Buenos Aires.Hay distintos ingredientes del orden de lo psicopatológico que son condición, un trastorno de la personalidad específico, una perversión sumada a una serie de factores que coadyuvan en construir este horrendo perfil.Quiero decir, aclarar, queSomos seres volitivos los seres humanos y,Los niños cuando nacen son puro principio de placer. Hambre, lloran, ahí tienen la teta. Sueño, llanto y la mano que los acuna.Hay cosas que no se pueden, otras que sí pero hay que esperar el momento justo, y otras que quizás sean posible dependiendo de las estrategias que implementemos para llegar a ellas.Entonces, nadie jamás debería dar ese salto de pasar de la fantasía con algún tipo de encuentro sexual con otra persona a concretar un pasaje al acto si el partenaire no da consentimiento.el narcisismo extremo suele ser máscara de grandes inseguridades, pero más allá de donde provenga, este perfil de personalidad es extremadamente creído de sí mismo.la empatía y el buen trato no es patrimonio de estas personalidades. El otro está (desde su mirada) a su servicio y la asimetría es una condición exacerbada de su cotidiano. Mirar por arriba es la manera más común de mirar.el inimputable no mide riesgos, porque su condición omnipotente lo exime de tal cuestión.la inimputabilidad se diluye con la contundencia del juicio crítico de la masa. El inimputable es temeroso, cobarde en extremo, y esta es su kriptonita.Vuelvo a aclarar, esta categoría no necesariamente va de la mano de los delitos sexuales, claro que no, pero creo, y abro debate en este sentido, que el encuadrarse dentro de este perfil es un trampolín posible para esto.En un hotel SPA en el que tuve la suerte de descansar hace un par de años, en una de las áreas destinada especialmente al relax, una familia entra ruidosamente interrumpiendo el silencio que hasta ese momento reinaba en el lugar. En la puerta, un cartel indicaba que estaba prohibida la entrada de menores de edad. Para terminar de quebrar la armonía, uno de los niños -10 años le calculé- hace una pirueta y se zambulle en una de las piscinas.La encargada del lugar se acerca muy amablemente a los padres y les informa que precisamente en ese sector no se permitían menores."Yo pagué por el también", dice prepotente la madre. El padre masculla como para que no lo oigan pero no lo suficiente ("Y pagamos como adulto").El niño, obediente, y entendiendo el límite sale de la piscina, la madre, enfurecida, le dice, con la encargada ya fuera de la escena: "Andá, hijo ¡Yo me hago cargo si te dicen algo!".El niño con un sentido común a prueba aun de la impunidad de su madre (y brindo porque lo conserve) se queda quieto, inmutable, avergonzado diría. La madre insiste, y yo, ya fuera del clima de calma que había ido a buscar, me retiro de la escena.Abucheos estruendosos para esta madre que habilita a su hijo a desobedecer, esta madre que garantiza que no hay ley que valga salvo la de la propia gana. Esta madre que seguramente ante una mala nota de la maestra iría a interpelar.Que nuestros hijos se frustren, no sean los padres tibios a la hora de limitar lo que sea menester, por el bien de ellos, por el de todos.El mate, el tango, el obelisco, el "no te metás". Dejemos los tres primeros, pero por favor, el "no te metás" arrojémoslo a lo más profundo del abismo más hondo que podamos construir.-"No hay manuales de cómo ser padres ¿viste?"-"Uno hace lo mejor que puede..."Y es cierto todo eso pero no alcanza.En la crianza y cuando somos grandes, en la oficina, en el club, seamos militantes de la causa, sumemos para que se extingan estos especímenes.ya hablamos de padres que en su tibieza dejan cuestiones esenciales sin gestionar.Sean implacables los adolescentes con sus amigos que exhiben orgullosos en las redes sociales sus proezas de "machos viriles". Sean implacables y que esos videos sean eliminados, por el bien de todos.Sean implacableshombres y mujeres en los ámbitos de trabajo poniendo palabras a esos secretos a gritos que todos saben que están ahí, perpetrados desde un poder impune y silenciado por miedos que debemos soltar. Soltemos miedos y anclas.Sean implacables en ámbitos sociales, clubes, lugares de encuentro. Aquellos que presencian como espectadores silenciosos los atropellos que sufren quienes tienen aún menos voz que los poderosos, sean implacables.Seamos implacables, no como justicieros que para eso existe el poder judicial, sino como ciudadanos responsables en uso legítimo de nuestro don de ser conscientes, solidarios y empáticos.