Esta fue la persecución policial más tonta del mundo grabada en video

Cuando la huida a toda pastilla llega a una rotonda del centro de la ciudad, el conductor del coche patrulla pierde el control y se estrella sin remisión contra el bordillo. Pero el vehículo, que era objeto de persecución, en lugar de poner pies en polvorosa, empieza a dar vueltas alrededor de la glorieta y la alumna aventajada de Sébastien Loeb comienza a cachondearse de los dos agentes en su cara, según publica un medio local.





Los policías salen inmediatamente de su coche y empiezan a correr tras 'la mujer tiovivo'. Ni los camiones volquete que estaban aparcados, ni los disparos de los agentes al automóvil de la fugitiva, logran que ceje en su empeño de dar más vueltas que una peonza. ¡¡¡Que alguien la detenga!!!





Después de demostrar sus innatas habilidades de pilotaje, la infractora finalmente abandonó la zona. Sin embargo, no llegó muy lejos, porque poco después fue arrestada con la ayuda de más uniformados, que no dudaron en 'utilizar todo el peso de la ley'. El horno no estaba para bollos.

Fuente: blogs.20minutos