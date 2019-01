Esta foto rompió el récord mundial de LIKES en Instagram

"¡Superando el récord actual de Kylie Jenner (18 millones)! Lo conseguiremos". En la imagen están etiquedados presentadores de programas estadounidenses como Ellen DeGeneres o Jimmy Fallon y también publicaciones especializadas en contenidos de redes sociales como Mashable o Buzzfeed.Según Buzzfeed, el día 13 por la mañana la foto tenía 9 millones de likes. Ha ganado más de 16 millones de me gusta en un día y se ha popularizado tanto a través de Twitter como de Instagram, donde muchos usuarios la han compartido por sus stories. Buzzfeed se puso en contacto con los creadores de la cuenta, aunque no revelaron su identidad: contestaron haciéndose pasar por "Henrietta", un pollo de campo británico. El huevo de la imagen, según sus respuestas, se llama "Eugene", y es suyo."Esto es una locura, qué tiempos en los que vivir", escribía. "Esto no termina aquí, nosotros solo acabamos de empezar". No firman el escrito como "Henrietta" –nombre con el que se dirigieron a Buzzfeed diciendo ser una gallina– sino como #EggGang (#LaBandaDelHuevo).elpais