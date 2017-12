Esta es una innovadora plataforma de videojuegos

Gloud llega para romper el paradigma del mercado de las consolas y masificar una alta experiencia de juego, de manera simple y accesible en costos.



Turner anunció el lanzamiento de Gloud, la plataforma que viene a masificar la experiencia del videojuego, a través de una propuesta simple y accesible. Se trata de un sistema de cloud gaming, que a través de una suscripción mensual permitirá a los usuarios disfrutar de un amplio catálogo de videojuegos, sin la necesidad de tener consolas o descargar nada a su computadora.



Felipe De Stefani, gerente general de Turner International Argentina y vicepresidente senior de Ventas Publicitarias Panregionales e Innovación en Turner Latin America, manifestó: "Gloud representa la disrupción al modelo convencional de videojuegos por medio de consolas o PC.



Actualmente, el mercado mundial de videojuegos es de 99 mil millones de dólares. De ese total América Latina representa un mercado de 4 mil millones de dólares, con jugadores que deben invertir aproximadamente U$S1.000 para comenzar a jugar con una experiencia de buena calidad, lo cual incluye la compra de una consola o PC con alta capacidad de procesamiento, más un catálogo inicial de juegos online o en CD. Este monto deja afuera a muchos usuarios potenciales de videojuegos, por su alta barrera económica de entrada" dice Felipe De Stefani, y concluye: "Con Gloud el usuario sólo invertirá $229,90 mensuales, y cuenta con un amplio catálogo de juegos, sin la necesidad de tener costosas consolas, ni descargas. Gloud llega para masificar la experiencia del videojuego".



Aksel van der Wal, vicepresidente ejecutivo, Digital Ventures & Innovations, Turner International, agregó: "En Turner, nuestro enfoque es colocar a los fans al centro de todo lo que hacemos, y Gloud logra precisamente eso. Es un servicio innovador en línea con nuestra misión en DV&I de desarrollar productos y servicios novedosos e innovadores que impulsan a Turner hacia adelante. Estamos en una era de gran relación y cercanía con el consumidor, y Gloud les ofrece a los fans fácil acceso a contenido gaming de calidad, cuando y donde la quieran".



Con una conexión estable de 8Mbps o más, Gloud permite jugar a 720p y 30 FPS, con todas las opciones gráficas al máximo, sin importar la placa de video de cada computadora. La plataforma permite guardar las partidas en la nube para continuarlas desde cualquier computadora, jugar con amigos localmente y crear distintos perfiles, entre otras cosas. Todo el proceso del juego se hace en servidores que tiene Gloud en la nube, devolviendo una experiencia en tiempo real.



"Creemos que cloud gaming es el futuro de cómo consumir videojuegos. La gente ya no almacena más contenido en sus dispositivos, sino que todo está en la nube, se consume por streaming y se puede acceder a todo el contenido que el usuario quiera on demand", comentó Lionel Zajdweber, director de Gaming & Innovation, Digital Ventures & Innovation, Turner Internacional. "Históricamente los usuarios necesitaban tener el poder de procesamiento frente suyo (la consola o la computadora gamer), con Gloud ese poder para entregar una experiencia de juego high-end pasa a la nube y los juegos se consumen vía streaming. En el futuro, los desarrolladores podrán crear experiencias hasta ahora inéditas, al romper la barrera de procesamiento que tienen las personas en sus hogares."



Gloud se trata de un servicio accesible, ideal para la familia, usuarios casuales y cualquier fanático de los videojuegos. Por sus características, los suscriptores no sólo podrán jugar desde cualquier equipo, sino también en cualquier lugar con una conexión a internet. Los usuarios tendrán que descargar una pequeña aplicación de Windows o Mac, abrir la app, loggearse y acceder al contenido.

Entre los principales títulos del catálogo, que estará en constante expansión, se encuentran Mad Max, Batman Arkham City, Tomb Raider, Metro 2033 redux, LEGO Harry Potter, Saints Row IV, GRID Autosport, SuperHOT, Dead Island, Dirt Rally y Sleeping Dogs. Títulos que fueron cuidadosamente seleccionados para satisfacer los gustos de todo tipo de jugadores, tanto las últimas novedades del mundo gamer, como grandes clásicos renovados.