Esta es la forma en la que te miente cada signo

ARIES

MIENTE SIN SABER HACERLO



Es el típico mentiroso inexperto. Se olvida lo que dice o promete, porque en definitiva lo hace para entretenerse, y como no recuerda lo que generalmente dice, lo agarran enseguida o queda mal parado. Más de una vez se siente en aprietos pero sale airoso, porque es muy hábil para pilotear situaciones.



TAURO

MIENTE y SE LO CREE



Este es un caso serio. El taurino cuando miente fantasea tanto que llegar a creerse sus propias mentiras. En el ámbito laboral es de temer, ya que para trabajar menos de la cuenta puede llegar a inventar cualquier excusa. Quien lo observe con detenimiento pensará que es mitómano.



GÉMINIS

MIENTE PARA SEDUCIR



El geminiano es capaz de inventar o exagerar cualquier virtud propia con tal de seducir. Le encanta quedar bien y llamar la atención, por lo que en caso de que esté en plan de conquista, hay que quitarle el IVA a todo lo que dicen. Si está hablando mal de otra persona a la que considera su enemigo, piensen que es capaz de defenestrarlo para hacerlo quedar mal.



CÁNCER

MIENTE SOBRE SU SALUD



No tienen remordimiento. Si tienen que buscar una excusa para zafar de alguna situación enseguida agarran la guitarra y comienzan a contar que andan mal de salud, que les pasó esto o aquello y que anduvieron "para atrás" del estómago, de la cabeza, de la cervical. Como son hábiles para engañar, son hábiles para detectar a aquellos que lo estén haciendo.



LEO

MIENTE COMO UN ACTOR



El leonino sabe que es encantador y también encandilador. Dejará a muchos con la boca abierta con sus historias extravagantes, muy bien contadas, casi cinematográficas. A veces se le va la mano, alguno podrán desconfiar si la sobreactuación es evidente. Pero suelen meter buzones increíbles con su histrionismo.



VIRGO

MIENTE A LA CARTA



El virginiano es muy astuto a la hora de engañar. No lo hace con todos por igual. Mide sus palabras según el interlocutor, a quien analizó muy bien antes de arremeter con sus excusas. Es muy cuidadoso con los temas de salud, no se anima a jugar con temas muy delicados.



LIBRA

MIENTE SI NO LO QUEDA OTRA



Los librianos suelen ser muy extrovertidos al contar sobre su vida, sentimientos y gustos personales. Van demasiado de frente y por ello, aunque quisieran, les cuesta mentir, no saben hacerlo, pueden ser descubiertos con facilidad. Para ellos la mentira es un dilema, porque a veces prefieren una mentira piadosa a lastimar a alguien.



ESCORPIO

MIENTE POR PRACTICIDAD



Los escorpianos van por el mal menor, obviamente evaluado desde sus anteojos. Si decir la verdad les causa problemas, no dudarán un segundo en recurrir a un mentira oportuna para ellos y así terminar con los impedimentos. Sabe ocultar muy bien aquello que quiere callar.



SAGITARIO

MIENTE PARA FIGURAR



Los sagitarianos son extrovertidos, un tanto fantasiosos, por ellos pueden inventar las historías más increíbles para quedar bien, aparentar o llamar la atención. Ni hablar si quieren ser el centro de fiestas o reuniones. Pueden llegar a aparentar lo que no son, hacer un personaje.



CAPRICORNIO

MIENTE POR INTERÉS



Los capricornianos no creen ni en su sombra. Como saben mentir y, no les causa remordimientos, cuando sienten que deben hacerlo tienen muy en claro que los demás pueden hacer lo mismo con ellos. Por ello siempre los rondará la duda sobre hechos, personas o situaciones que los rodea.



ACUARIO

MIENTE PARA SER ACEPTADO



Los acuarianos se desviven por figurar. Ser admirados por los demás, convertirse en el centro de atención de su grupo de amigos, compañeros de trabajo o familia, los llevará a contar historias de su vida inexistentes y exagerar pequeñas situaciones. Sus argumentos suelen ser falases.



PISCIS

MIENTE PARA DEFENDER CAUSAS PERDIDAS



Los piscianos son los típicos defensores de causas perdidas. Seguramente te provocarán dolor de estómago con sus argumentos al respecto. Son capaces de ocultar o engañar para cubrir a un amigo. En cuestiones de amor, es bastante leal, si es infiel es capaz de contarlo.