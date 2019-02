Esperado día: así será el 14 de febrero para cada signo del zodiaco

Capricornio



Este 14 de febrero sentirás que el amor verdadero tocó tu puerta y hablarás de formalizar. Para los solteros, será un día de regalos sorpresa por parte de amigos o amores nuevos.



Acuario



Te invitan a realizar un viaje a finales de mes. Ya no busques a ese amor que te dejó, recuerda que es mejor estar con personas compatibles. Los que tienen pareja, este 14 de febrero hablarán de un compromiso firme en su relación y les llegará un regalo que no esperaban, puede ser un reloj o anillo.



Piscis



Este 14 de febrero un nuevo amor te invitará a cenar. Para quienes están en una relación, será un San Valentín especial porque harán un compromiso formal con su pareja. Los casados serán padres próximamente. Las energías positivas te rodearán, pero tu meta será evitar los rencores y empezar a perdonar para no cargar con problemas ajenos.





Fuente: radiomitre







