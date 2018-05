Escrachó a un policía por acoso y la filmación la dejó en ridículo

Pero Dixon-Cole, de 37 años, quiso contar su propia versión de los hechos y todo el mundo se hizo eco de su historia: durante el operativo en el que terminó esposada en la soledad de la calle y la noche, según contó, el agente la acosó sexualmente.





De acuerdo a su relato, el policía le había dicho varias veces que la dejaría ir si accedía a concederle favores sexuales. Y continuó: cuando ella se negó, dijo, el hombre la atacó. La historia, de inmediato, explotó en las redes sociales. Fue a partir de que el activista y blogger Shaun King se hiciera eco de lo narrado por Dixon-Cole.





Pero incluso, la mujer contrató a Lee Merritt, abogado, quien el lunes reprobó el accionar del servidor público mediante un comunicado.





Sin embargo, la farsa quedó en evidencia este martes por la noche. Fue cuando el Departamento de Seguridad de Texas hizo público un video de casi dos horas en las que puede verse el accionar del agente, quien en ningún momento insinuó nada extraño a la detenida.





"El video muestra ninguna evidencia para apoyar las acusaciones atroces y sin fundamento contra el patrullero durante el arresto. El Departamento está horrorizado de que alguien haga una acusación tan despreciable, calumniosa y falsa contra un agente de paz que voluntariamente arriesga su vida todos los días para proteger y servir al público", señalaron desde esa dependencia.





La extensa grabación muestra todo el procedimiento, correcto, que llevó adelante el oficial. Desde el momento en que la detiene y le reprocha no haber aparcado antes su vehículo, hasta que la lleva a la cárcel del Condado de Ellis donde quedó alojada hasta el domingo a la noche cuando pudo salir tras pagar una fianza.





Merritt debió disculparse en nombre propio y de su clienta. El miércoles emitió un comunicado: "Es muy preocupante cuando se acusa falsamente a partes inocentes y realmente lo siento por los problemas que estas afirmaciones pueden haber causado al oficial Hubbard y su familia. Asumo la total responsabilidad de amplificar estas afirmaciones hasta el punto de preocupación nacional".





King, un activista de los derechos civiles e impulsor del movimiento Black Lives Matter, borró el tuit en el que apoyaba a Dixon-Cole. En su blog publicó el video del departamento policial y dijo que no se observa lenguaje sexual u ofensivo por parte del oficial.





"Ella victimizó al hombre al que acusó falsamente y victimizó a quienes la defendieron, creyendo que ella había experimentado los peores crímenes. Afortunadamente, ella no representa a nadie más que a sí misma. Ella no representa a las víctimas reales de crímenes sexuales. Ella no representa a las víctimas reales de la brutalidad policial. Y ella no representa a las mujeres negras o la gente negra. Existe una terrible tendencia en este país a responsabilizar a todas las personas de color por las transgresiones de una persona en ese grupo. Eso es racismo y debe ser rechazado aquí. Rechazamos lo que Sherita Dixon-Cole ha hecho aquí. Es horrible", escribió King.

