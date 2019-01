¿Es una estatua o un perro? Piper confunde a todos en la red

Miles más habían comentado, y en gran parte hacían la misma pregunta: "¿Es eso un perro o una estatua?".

Ella dice: "Fue muy divertido ver todos estos elogios de personas que pensaban que Piper era una estatua. Todos estaban realmente confundidos y me preguntaban si el era real o no".

De hecho, Sandra trata a Piper un poco como una estatua, dándole un pulido regular con aceite de coco virgen."Realmente me gusta el hecho de que ella no tenga pelo, es muy fácil lidiar con eso. Usamos un champú suave para perros, y después de los baños le pasamos aceite de coco virgen para mantener su piel hidratada y brillante".Sandra dijo que a mucha gente no le gusta la apariencia de Piper, pero cree que todos deberían darle una oportunidad a esa raza rara."Algunas personas no ven la belleza de Piper, pero yo creo que es hermosa. Creo que la gente debería darle una oportunidad a todos los Xolos y otros perros sin pelo, porque son realmente los cachorros más dulces y divertidos que jamás conocerás", señaló.