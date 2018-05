Es imperdible esta campaña que intenta concientizar sobre los mensajes negativos

Para llevarlo a cabo, IKEA colocó dos plantas en escuelas GEM en los Emiratos Árabes. Ambas fueron colocadas bajo las mismas condiciones controladas de agua y luz en un espacio al que podían acceder los estudiantes. Les pusieron además grabaciones con mensajes en bucle, solo que una recibía cumplidos, mientras la otra mensajes acosadores. Esto durante 30 días.





Algunos de estos mensajes negativos, que se escuchan en el video son "Ni siquiera eres tan verde", "Pareces podrida", y "¿Acaso estás viva?".





Por su parte, entre los cumplidos había mensajes como "Me gusta tal como eres" y "Haces una diferencia en el mundo". Cabe mencionar que en ambos casos, los niños también podían escucharlos.





Conforme pasaron los días se permitió a los niños participar grabando sus propios mensajes, positivos y negativos y ver el efecto que estos tenían en las plantas.





Y los resultados les sorprendieron, y a muchos alrededor del mundo también, pues la planta que recibió los mensajes acosadores terminó luciendo bastante enferma, mientras que la otra lucía sana y rozagante.





"Conforme pasaron las semanas noté que la planta que era buleada comenzó a decaer, mientras que la que recibía cumplidos florecía... estaba hermosa" comentan dos estudiantes en el video.





"Si puedes afectar a una planta, definitivamente puedes afectar a otras personas", concluye una de las estudiantes.





El video, que en sí es una campaña publicitaria obra de la agencia Ogilvy, se lanzó al mundo con propósito del día contra el bullying, 4 de mayo, en Medio Oriente.





"Esta historia fue creada en los Emiratos Árabes para apoyar el Día Mundial contra el Acoso, porque queríamos ayudar a los niños a entender los efectos del acoso", comentó un vocero de IKEA, según recoge el diario The Sun. "Educar a los niños en esta materia era el propósito y el mensaje era que esparcir generosidad nos ayuda a todos a crecer y prosperar", agregó.





Con esta campaña IKEA asegura que busca crear comunidades mas felices, y compartir esta felicidad con el mundo, y que la enseñanza que debería quedarse en nosotors es que no hay lugar para el acoso en la sociedad.





Si bien el video parece cumplir el propósito de la marca de concientizar sobre el acoso y de viralizarse, algunas personas no están tan contentas. Tal es el caso de la youtuber Davison, quien en un video despotricó contra la campaña por tratarse de un experimento no científico.





Entre sus argumentos está que no hay una planta control, que no le hicieron pruebas de salud a las plantas antes de hacer el experimento, y que la compañía no cita los estudios y teorías sobre las que se basaron para realizarlo. Finalmente, nos recuerda que se trata de solo una campaña de mercadotecnia.





Este es sin duda un tema altamente debatible a nivel científico, aunque recientes estudios parecen estar demostrando que las plantas no son del todo insensibles, y que no las entendemos tan bien como creíamos.





Por ejemplo, en uno se descubrió que una grabacación con el sonido de una oruga comiendo una hoja, estresaba a las plantas, sugiriendo que las plantas podrían sentir cuando están siendo comidas.





Hace unos días, se dio a conocer otro estudio que encontró que las plantas son capaces de comunicarse entre sí a traves de sus raíces. Lo hacen a través de secreciones químicas, que sirven para animarse a crecer, por ejemplo.





Otro estudio encontró que las acacias se pueden llegar a comunicar entre sí para defenderse de los herbívoros. Sucede cuando una de ellas comienza a ser comida que a través de sus hojas emite una señal gaseosa que se extiene por el aire. Al ser recibida por otras acacias, estas comienzan a producir una sustancia que hace tóxicas sus hojas.





Lejos de si el experimento del video es científico o no, ¿qué te parece la campaña de IKEA contra el acoso escolar? ¿De qué otra forma crees que podríamos hacernos más conscientes del efecto que el bullying tiene en las personas?

