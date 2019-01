Era fanática del gimnasio,y su cuerpo dijo basta

ejercicio mata (2).jpg

La ruptura de fibras musculares libera una proteína que puede dañar el riñón



Busqué en Google "brazos muy hinchados después del ejercicio" y empecé a ver resultados sobre una enfermedad, la rabdomiólisis, que es básicamente cuando hay tanta desintegración de los tejidos musculares que se vierte una proteína dañina en la sangre que puede ser muy peligrosa. Puede manifestarse después de entrenamientos intensos, pero realmente cualquier forma de daño muscular que sea lo suficientemente severo puede causarlo. Mi marido empezó a buscarlo en Google y dijo: "Bueno, es tan poco común, y tu orina no es de color Cola", que según lo que él estaba leyendo era el síntoma principal. Pero aún así decidí ir a urgencias por la hinchazón.



Así que fui y ni siquiera mencioné el rabdomiólisis, pero les dije: "Hice ejercicio, estoy muy inflamada, me duele". Me hicieron una muestra de orina y un análisis de sangre inmediatamente y mientras esperaba me conectaron una vía intravenosa porque pensaron que estaba deshidratada. Y volvieron con el análisis de sangre y dijeron: "Sí, es rabdomiólisis, y te vamos a internar en el hospital". Ahí fue cuando pensé, vale, esto es realmente serio.



Me admitieron en el ala cardiaca porque mis niveles de potasio eran muy altos, lo que da mucho miedo porque significa que puedes tener un ataque al corazón. Siempre he sido sana; ahora estaba sentada en el ala cardíaca con una vía intravenosa que administraba un líquido continuo -que es el único tratamiento para la rabdomiólisis- en la mano porque mis brazos estaban tan rígidos e hinchados que no podían encontrar ni una vena en ellos. Los médicos me pesaron, y pesaba cuatro kilos más que mi peso normal debido a la inflamación. Pensé que debían estar equivocados. ¡No subes cuatro kilos en un día!



Los médicos tenían que analizar mi sangre cada cuatro a seis horas; incluso me despertaban durante la noche. Estaban probando los niveles de una enzima muscular llamada CPK. El nivel de CPK para una persona normal debe estar entre 10 y 120 IU/litro. Fui admitida con 38.000 UI/litro.



Por supuesto que le dije a mi marido: "¡Te lo dije!" Él leyó que es muy raro, pero le dije a cada uno de los médicos que vi (vi a cinco o seis médicos en diferentes ocasiones durante todo este proceso) y cada uno dijo que había visto un caso similar en la última semana. Me decían: "Oh, sí, ya sabes, con CrossFit y SoulCycle, es más común. Y después de la maratón vimos un montón..."



La buena noticia es que no sufrí ningún daño renal. El gran problema con el rabdomiólisis es que toda la enzima muscular que se descompone en la sangre tiene que salir del cuerpo, por lo que pasa a través de los riñones. Y cuando está a un nivel tan alto, si no lo diluyes con toneladas y toneladas de agua -más de lo que puedes beber (estuve en una intravenosa continua durante cuatro días completos hasta que quedaron satisfechos con mis niveles de CPK)- puede provocar insuficiencia renal.



Más tarde, cuando busqué en Google rabdomiólisis con mayor frecuencia, me di cuenta de que algunos blogs y ciertas comunidades de fitness, como CrossFit, tienden a hablar de la afección de forma casual: leí que la gente hablaba de "conocer al tío Rhabdo", o hacía referencias de ese estilo. Hablaban de ello como si fuera similar a un calambre o casi como una insignia de honor. Eso es peligroso; es algo muy serio, la gente muere. No es algo que se pueda ignorar.



Pero mis médicos me dijeron que no veían ninguna indicación de que mi condición fuera tan extrema. Mi orina nunca cambió de color, que es el síntoma definitivo de que algo anda mal. Por lo general, dijo un médico, la gente sólo viene cuando está en ese punto de peligro y puede ser mucho peor.



Aún así, al principio pensé que pasaría una noche en el hospital y luego me mandarían a casa. Pero no me dieron de alta hasta cuatro días después, e incluso entonces fue sólo porque causé tanto revuelo; estaba desesperada por estar en casa. Lo más frustrante es que no hay un estimado de tiempo de internación que puedan darte. Todos los días, le preguntaba: "¿Cuánto tiempo más?" Y ellos respondieron: "No lo sabemos. Depende de la persona." Aprendí que cuanto más musculoso eres, peor puede ser, ya que tienes mucho más músculo que descomponer.



Incluso después de cuatro días, mi CPK se había reducido a sólo 17.000 UI/litro. Me dejaron ir a casa siempre y cuando prometiera seguir su plan de tratamiento: beber toneladas de agua, no comer alimentos salados, no tomar cafeína, no beber alcohol, no hacer ejercicio o sudar en absoluto; sólo podía caminar 10 o 15 minutos a la vez. No puedes arriesgarte a deshidratarte para nada. Dijeron que lo hiciera durante al menos tres semanas. Fue muy frustrante pasar de ser una persona tan activa a no hacer nada.



Dos o tres días después de salir del hospital, mi CPK bajó a 13.000 UI/litro, lo que me tranquilizó. Y una semana después de eso, mis niveles volvieron a ser completamente normales. Lo loco es que a lo largo de todo esto, me sentí totalmente normal. Excepto por la hinchazón; me sentí hinchada por la intravenosa, pero eso es todo. No tenía fiebre, nada.



Mis médicos me dijeron que tenía que esperar un mes para volver a hacer ejercicio. La cuestión es que no hay mucha información sobre qué ejercicios hacer después de la rabdomiólisis. Un médico dijo, "no hagas ningún ejercicio para la parte superior del cuerpo", porque eso fue lo que me provocó el mío. Así que ahora he estado corriendo de nuevo, y hago yoga, que nunca me ha hecho daño. Hago más clases de estiramiento y clases de regeneración, como el barre. Pero solía hacer entrenamientos intensivos o clases de HIIT una vez a la semana, a las cuales no he vuelto. Para ser honesta, tengo miedo de forzarme a mí misma. No confío en mí misma; sé que al menos una vez me esforcé tanto que terminé en el hospital. Y los médicos no saben si es más probable que esto vuelva a suceder ahora que ya ha ocurrido.



También me niego a volver a entrenar con un instructor por ahora. Creo que no puedo culpar a nadie más que a mí misma; no me detuve, y estoy segura de que no ayudó que corriera y bebiera al día siguiente, ya que me deshidraté. Pero al mismo tiempo, todos los médicos me dijeron: "Tienes que decirle al gimnasio y a tu entrenador lo que pasó". No quería que nadie se metiera en problemas, y sé que también fue mi culpa, pero también es cierto que el entrenador debería conocer los síntomas de la enfermedad. Sus acciones contribuyen: tanto en la medida en que te exigen como en lo que dicen después del entrenamiento si te quejas de tus dolores musculares.



Así que llamé a mi gimnasio y resultó ser una de esas llamadas en las que la empresa intenta desligarse de cualquier tipo de responsabilidad, a pesar de que yo tenía claro que mi accionar había jugado un papel relevante y que no estaba tratando de que despidieran a nadie. Me dijeron que mi nutrición no debe haber sido muy buena para causar esto, me preguntaron si le dije al entrenador que tenía que parar, me dijeron que ella no había hecho nada malo. Me dijeron que incluso revisaron mi correspondencia con ella, lo que me hizo volver a mirar nuestros mensajes de texto, y vi que dos horas después de la sesión de ejercicios le había dicho que estaba muy dolorida. Durante el entrenamiento, usé las palabras, "mis músculos están fallándome". La entrenadora principal, que estaba de guardia, dijo que en sus 15 años como entrenadora sólo había visto un sólo caso de rabdomiolisis. Pero mis médicos dijeron que acababan de ver a un paciente la semana pasada. No es una enfermedad tan rara que sólo afecta a los adictos al CrossFit o a los fisicoculturistas.



Hace unas semanas me encontré con un viejo instructor con quien solía entrenar. Le conté todo, casi como si fuera una historia divertida. ¿Y sabes una cosa? Ni siquiera había oído hablar del rabdomiólisis. Estamos hablando de entrenadores en un gimnasio de lujo que se enorgullece de su enfoque "científico" hacia la gimnasia. Pero obviamente el gimnasio no les está diciendo a sus entrenadores sobre el rabdomiólisis. Eso es frustrante, y da miedo, porque le puede pasar a cualquiera.





Fuente: infobae



Matin compartió lo que ocurrió después con la periodista Mirel Ketchiff, editora de la sección de salud de la revista Shape.Hago ejercicio, diría yo, cuatro o cinco días a la semana por lo menos. Por lo general corro entre 30 y 50 kilómetros semanalmente, pero también hago barre, yoga y trato de tomarme un día de reposo. Así que no todo es súper duro.Corrí la Media Maratón de Nueva York en marzo de 2016, y después, iba al gimnasio todos los días. Tenía muy buen estado físico, pero le dije a una nueva entrenadora con la que estaba a punto de empezar a entrenar que me sentía como si me hubiera estancado un poco, y que mi objetivo era llegar al siguiente nivel y tal vez adelgazar un poco también.En abril, tuvimos nuestra primera sesión, un entrenamiento de cuerpo completo, que mi gimnasio ofreció gratuitamente como beneficio. No siempre hago ejercicio con un entrenador. Lo hice antes de mi matrimonio, sin embargo, y a veces sentía que ese entrenador no me estaba exigiendo lo suficiente; era mucho trabajo de zona media y de fuerza, es decir, sólo movimientos muy controlados.Lo que era diferente de este entrenamiento era que sentía que estaba perdiendo el control. He hecho ejercicio antes por mi cuenta, en clases y con entrenadores, y sé lo que es ejercitar con la forma apropiada. Pero en algunos de estos ejercicios, especialmente en las dominadas negativas que ella me hacía hacer (en los que saltas de una caja o subes del suelo a la parte superior de una dominada y bajas lentamente), me sentía como si estuviera cayendo demasiado fuerte o simplemente perdiendo el movimiento lento y controlado al que estaba acostumbrada. Estaba saltando y sujetándome de la barra, pero en lugar de volver a bajar, me estaba desplomando hacia abajo, una y otra vez. Sentía que me estaba impactando, impactando mi cuerpo.Dentro de las siguientes dos o tres horas, estaba en el trabajo y me sentía realmente dolorida. Fue un dolor muy intenso, del tipo que suele aparecer uno o dos días después de hacer ejercicio, pero en esta ocasión ocurrió a las dos o tres horas después de la sesión. Me sentía ridículamente adolorida y ni siquiera podía abrir las puertas pesadas del trabajo; no podía extender o doblar los brazos completamente. Le envié un mensaje a mi entrenadora y le dije: "Me duelen mucho los brazos, se sienten como si fueran fideos". Ella me dijo: "Hiciste un gran trabajo, estarás mejor en uno o dos días".Así que seguí con mi día y pensé: "Tal vez no he hecho mucho trabajo en la parte superior del cuerpo últimamente". Pero creo que fue una de las primeras señales de advertencia, haber estado tan adolorida en tan poco tiempo y haber perdido capacidad de movimiento.Al día siguiente era sábado, y todavía estaba muy dolorida. Pero salí a correr ese día de todas maneras porque a veces eso me ayuda a relajarme un poco. Terminé de correr, pero igualmente sentí un dolor agudo en mis brazos, hombros, pecho y en la parte superior de la espalda también.Esa noche salí y mientras me preparaba, me puse un suéter recortado que era unas pulgadas más corta de lo que debería haber sido, hasta el punto de que pensé que la tintorería podría haberla encogido, hasta que recordé que aún no la había llevado a la tintorería. Ese fue la segunda alarma roja: obviamente estaba en esa etapa de hinchazón, pero yo pensaba que mi ropa se estaba achicando.Esa noche tomé un poco de vino y un cóctel durante la cena, tal vez cuatro o cinco tragos en el transcurso de seis o siete horas. Al día siguiente almorcé con un amigo y todavía no podía enderezar o doblar los brazos, ya dos días después del entrenamiento. De regreso a casa me cambié de ropa, y fue entonces cuando me miré al espejo y pensé: "Dios mío". Me parecía al Hombre Michelin.