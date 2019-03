Enterate cómo convertir las rutinas diarias en un ejercicio de alta intensidad

¿Qué actividades puede incluir el HIIPA?





El "test del habla"

¿Y cuáles son las mejores actividades cotidianas para convertirlas en un entrenamiento? "La clave es que la población entienda el objetivo general, que es realizar a diario tres o cuatro sesiones de ejercicio de unos diez o quince minutos, cambiando de intensidad varias veces; la actividad en cuestión dependerá de las preferencias, de las rutinas diarias y del estilo de vida de cada persona, que también deberá ajustar la intensidad y duración a su condición física, teniendo en cuenta que cuanto mas intenso sea el trabajo menos tiempo se necesita para los mismos beneficios, pero siempre sin llegar al límite de agotarse y tener que parar", responde Casajús.





Pero ¿a qué se refieren con HIIPA? "La actividad casual regular que te hace resoplar", en palabras de Emmanuel Stamatakis, profesor en el centro Charles Perkins y en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Sydney (Australia) y uno de los expertos que firma el editorial.Los expertos sugieren que pueden usarse las actividades diarias de la misma manera que el HIIT, que funciona repitiendo sesiones cortas de ejercicio de alta intensidad con descansos intermedios. "Hay muchas investigaciones que nos dicen que cualquier tipo de HIIT, independientemente de la duración y número de repeticiones, es una de las formas más efectivas de mejorar rápidamente el estado físico y la salud cardiovascular, y HIIPA trabaja en la misma línea", dice el profesor Stamatakis.No obstante, advierte que para que una actividad cotidiana como limpiar, caminar o subir escaleras tenga esta eficacia y suponga una ganancia de salud hay que realizarla con un nivel de intensidad que entrecorte el aliento, porque a más intensidad y más cantidad, más beneficios.Y explica que varios estudios amplios sobre adultos de mediana edad y personas mayores evidencian que hacer ejercicio físico vigoroso tiene grandes beneficios para la salud a largo plazo "pero a muchas personas les resulta muy difícil comenzar y seguir un programa de ejercicios; así que el atractivo de HIIPA yEntre sus ventajas mencionan que no requiere dedicar tiempo extra, ni dinero porque no hace falta comprar ninguna indumentaria ni equipación, ni tampoco exige habilidades especiales o una buena condición física. Lo que necesita el HIIPA, según Stamatakis,Como en el caso de los entrenamientos HIIT,Un ejemplo sencillo sería hacer un sprint corriendo durante 60 segundos y luego descansar otros 90 segundos caminando o totalmente estáticos.José Antonio Casajús, presidente de la Red de Investigación en Ejercicio Físico y Salud (Exernet) y de Exercise is Medicine Spain, considera que vincular la actividad física diaria con los entrenamientos de alta intensidad la hace más atractiva, más divertida, y puede ser un estímulo para hacer más ejercicio en la vida diaria y lograr una mejora de la salud real. "No es lo mismo decir a una persona que camine media hora diaria que proponerle que camine 4 minutos y luego apriete el paso durante treinta segundos, o que de cada cuatro tramos de escaleras, uno lo suba muy rápido", ejemplifica.No obstante, advierte que para que una actividad cotidiana como limpiar, caminar o subir escaleras tenga esta eficacia y suponga una ganancia de salud hay que realizarla con un nivel de intensidad que entrecorte el aliento, porque a más intensidad y más cantidad, más beneficios. ", detalla.En realidad, explica Casajús, lo mejor es aplicar la denominada escala del test del habla.enfatiza el experto en ejercicio físico y salud.