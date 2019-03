Enloqueció de amor a un transfóbico sin decirle su condición sexual y se casó

Una vez en Europa, ella conoció a un hombre pero nunca le dijo sobre su identidad de género.







El quedó totalmente flechado por Delfina. El enamorado empezó a sospechar algo luego de algunos encuentros y googleó su nombre: así logró descubrir su pasado.

"El puso mi nombre en Google y me descubrió cuando vio mis entrevistas en televisión. Yo pensaba que me iba a asesinar, porque él era muy transfóbico, pero me dejó y sufrió por dejarme. Entonces se dio cuenta de que se había enamorado de mi, me pidió matrimonio y nos casamos", contó Delfi.