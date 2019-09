En EE.UU advierten que la "misteriosa enfermedad" del vapeo se está volviendo epidemia

Según especialista de la Fundación Cardiológica Argentina (FCA), "los peligros asociados a la utilización de cigarrillos electrónicos ya son bien conocidos. De hecho, un editorial publicado recientemente en el Journal of the American College of Cardiology (JACC) alertó sobre esto, especialmente por la orientación que los mismos tienen hacia los jóvenes y los adultos jóvenes y la utilización de diversos saborizantes y aromatizadores para hacerlos más atractivos".