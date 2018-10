Elige un símbolo de Alquimista y descubre el desafío actual de tu vida

Los alquimistas, como verdaderos portadores de la verdad de los viejos caminos, han simbolizado nuestra evolución espiritual con una escalera. Esta escalera tiene siete niveles, que corresponden a los siete chakras. Además, cada nivel corresponde tanto a un planeta como a un metal. La escalera alquímica es de hecho una escalera al cielo, una forma de ampliar nuestros horizontes espirituales.





Cada sello en realidad irradia la magia antigua real de los alquimistas, ya que está escrito en su lengua sagrada. ¿Cuál eliges? Ese símbolo puede desbloquear tu verdadero potencial, ya que te ayudará a concentrarte en lo que hasta ahora no te habías dado cuenta.





Si has elegido el número 1, debes saber que la Diosa te está llamando. Este es el Camino de Plata de la Luna, el camino de los místicos y la intuición. No hace falta decir que nuestro consejo es escuchar tu voz interior, ya que el Camino de la Diosa requiere confianza y devoción a tu intuición. Tus poderes han estado allí, todo el tiempo. Como este es el camino más "femenino", ambas son populares entre las mujeres y también puedes influir en ellas, además de ser profundamente influenciada por ellas. Otro aspecto del Camino de la Diosa es que necesitas enfocarte en la Curación (tanto física como mentalmente). Las experiencias tempranas o las necesidades familiares, la depresión o la enfermedad, hacen que se centre en la curación a una edad muy temprana.



Lección actual de vida: Debes aprender a curar (y lo más importante, a ti mismo).





Si ha elegido el número 2, debes saber que transformación y regeneración es en lo que necesitas concentrarte. Puede considerarse el 'camino menos afortunado' como el Camino de la Transformación, el camino del Plomo no es un camino fácil. De lo contrario. Puede ser el más difícil de todos, pero a través de este dolor y tristeza, la verdadera sabiduría te espera.



Has experimentado mucho dolor y quizás pérdida, probablemente desde una edad muy temprana. Nada parecía ser justo. Sin embargo, todo esto es solo una ilusión del Reino Material. Como el plomo se asocia con Saturno, el planeta de las brujas. A través de la paciencia y las restricciones, una bruja encuentra el verdadero propósito de la vida. La transformación ocurre cuando aprendes a dejar ir esta tristeza y dolor. Una vez que esto haya quedado claro, todo el mundo cambiará para ti.



Lección actual de vida: ¡Debes aprender a dejar ir el dolor!





Si has elegido el número 3, entonces sigues el camino de la experiencia. Este es el Camino del Estaño, el camino de Júpiter / Zeus que, como sabes, es el Rey de los Dioses. Esto nos anima a aprender a través de la vida, a través de la experiencia y el aprendizaje. Por lo tanto, tu camino habla sobre aprender y lograr más en tu vida.



Eres ambicioso, pero también tienes sed de libertad y aprendizaje. Sueñas con tener una gran biblioteca, a la que puedas acceder a través de la sabiduría de las edades. Este es el camino de los sabios, el camino de los aventureros y eruditos.



Lección actual de vida: Deberías aprender a nunca renunciar a tu sed de sabiduría.





Si has elegido el número 4, entonces tu camino es el más misterioso. Este es el camino de Mercurio, el Camino de Hermes que es a la vez Sanador, pero también lleva a las almas al inframundo. Los misterios de la vida se te presentan desde una edad muy temprana. De alguna manera te afectó algo que viste, algo que escuchaste o experimentaste y desde entonces nunca has dejado de buscar la verdad. ¿Y sabes qué? Nunca dejarás de buscarla.



Este es el camino de los viajeros. Estás "obligado" a cambiar y volver a cambiar, hasta que encuentres la energía que estás buscando. Uno de los rasgos más singulares de tu alma es que te aburres fácilmente porque, de hecho, lo que estás buscando no pertenece a este plano. Estás obligado a mirar para siempre, hasta que te encuentres con tu alma gemela o la energía por la que estás sediento. Aunque eres los que puede adaptarse fácilmente incluso en las circunstancias más extremas, siempre buscando constantemente una razón para viajar y aprender más.



Lección actual de vida: ¡Debes aprender a descansar y divertirte!

Si has elegido el número 5, has elegido el Sendero del hierro, que es el más "humano" de todos. Este es el camino que hace eco de las bendiciones y fallas de este reino. Es adictivo pero también puede proporcionar protección. El hierro es el metal de Marte. Este es el camino del crecimiento, la lucha, la lujuria y la ambición.



Desde una edad muy temprana estás "forzado" a luchar por tu vida, a luchar por la existencia y la supervivencia. A través de la pérdida y el dolor has desarrollado una personalidad dominante y protectora. Recuerda que este Plano es solo una ilusión. Por lo tanto, necesitas prestar más atención y nutrir tu alma con más energías "femeninas". Relájate y abre tu corazón a la grandeza del universo.



Lección actual de vida: Debes aprender a hacer las paces (y lo más importante contigo mismo).

Si has elegido el número 6, has elegido la ruta más perfecta y absoluta. El Sendero del Oro es el Sendero de Dios, de la deidad solar. Este es el camino de los Reyes y los Dioses, por lo tanto, no es fácil para todos los demás. ¿Por qué? Porque somos esclavos de nuestra necesidad de perfección.



Si ha elegido este camino, necesitas hacer todo bien, eliminar todo dolor, pena y pobreza, y vivir en un mundo maravilloso. Como puedes entender fácilmente, esto no es un pedazo de pastel y la mayoría de los seguidores de este camino pasan a "odiarse" por ser demasiado juiciosos, especialmente con ellos mismos. Sin embargo, a través de este camino, el poder de Dios espera.



Lección actual de vida: Debes aprender a perdonar (y lo más importante a ti mismo).





Si has elegido el número 7, en realidad has elegido el camino de Venus: Afrodita, el camino del cobre. Este metal siempre se ha asociado con la belleza y la juventud, junto con la creatividad y la expresión artística. Por lo tanto, este metal fue utilizado para convocar las energías del amor y la sensualidad, así como la belleza. Este es el camino de los encantadores, ya que este es el metal que se usa particularmente en la mayoría de los hechizos, incluso desde los albores de la civilización.



Este camino nos enseña que la vida no se trata solo de poder y dominio, sino de encontrar equilibrio y belleza en todos nosotros. Nuestro mundo está lleno de fallas, pero también es un lugar maravilloso si sabes dónde mirar. Este metal versátil (en segundo lugar, solo después de Mercurio) nos enseña que podemos cambiar todo lo que queramos, siempre y cuando nuestros corazones estén abiertos al amor y a buenas vibraciones. Podemos doblarnos, pero no nos rompemos.



Lección actual de vida: Debes aprender a aceptar (y lo más importante a ti mismo).