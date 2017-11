El video vieral del cuerpo de una mujer luego de dar a luz

"Quiero que otras madres sepan que no están solas. Que lo que pase en su viaje después de dar a luz, está bien, es normal y debería ser alabado", escribió Elise Grossman en un posteo que se viralizó en las redes. Elise Grossman es australiana y mamá de tres niñas. El pasado mes de julio Elise compartió en su cuenta de Instagram una foto dos horas después de dar a luz a su tercera hija con la intención de mostrarle al mundo cuál es el aspecto real del cuerpo después del parto.





"Es una sensación extraña mirar hacia abajo y ver una panza todavía abultada a pesar de estar sosteniendo a tu bebé en brazos, incluso después de haber pasado por ello tres veces. No es fácil llegar a casa con un bebé y tener que seguir usando ropa de embarazada", escribió en un texto que compartió con una fotografía.





La captura consiguió más de 2500 "me gusta". Tras la repercusión de la publicación, Elise consideró que ello se debe a que "hay mucha presión por parte de la sociedad y por nosotras mismas por tener cierto aspecto después de dar a luz, pero para muchas ese no es el caso, ¡y está bien!".





"Cuando volví a casa del hospital cuatro días después de haber dado a luz con aspecto de estar embarazada de seis meses, pensé que algo no había salido bien". Pero, tal como consigna el sitio La Vanguardia, lo que no había salido bien es que su médico no le informó del proceso del cuerpo después de dar a luz.





"Colgué la foto porque esperaba que alguien me hubiese dicho qué podría pasarle a mi cuerpo y mi mente de forma realista. Quiero que otras madres que también estén en mis zapatos sepan que no están solas. Que lo que sea que pase en su viaje después de dar a luz, está bien, es normal y debería ser alabado. ¡Lo hice por mí, por ti y por ella!".





Por último, en una reflexión final, escribió: "Celebremos los cuerpos post parto en toda su gloria. El cuerpo femenino es increíble y estoy muy orgullosa de lo que ha conseguido el mío".