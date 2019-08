El top 14 de las peores excusas para no tener intimidad con tu pareja

Cansancio, estrés, aburrimiento o dolor de cabeza son algunos de los pretextos más conocidos que una persona da a su pareja cuando no quiere tener sexo en ese momento.





Muchas veces, con tantas cosas que hacer, ni tiempo hay de pensar en sexo. Es cuando damos excusas a nuestra pareja.





La red social Rebbit muestra un archivo de un señor que refleja cómo su ex esposa le daba miles de excusas para no tener relaciones con él, por más de dos meses. Aquí ya estamos hablando de palabras mayores, de cuando simplemente el amor y la atracción entre la pareja ha terminado.





Fue muy famoso este archivo y aquí te comparto algunas frases de la mencionada ex esposa:





1- Estoy viendo un programa en la televisión



2- Estoy sucia y transpirada. Necesito una ducha (pero no se duchó hasta la mañana siguiente)



3- Niega con la cabeza y no da excusa



4- Estoy exhausta



5- Estoy intentando ver la película (se queda dormida 15 minutos después)



6- He bebido y comido demasiado



7- Acabo de llegar del gimnasio, estoy que doy asco



8- Mañana tengo que levantarme temprano



9- Estás demasiado borracho



11- No me siento bien, he comido demasiado



13- Creo que podría estar enferma



14- Todavía no estoy bien al 100%