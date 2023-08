El singular motivo por el que nos atraen las personas similares a nosotros mismos

Para comprobar si la hipótesis era cierta, los autores del estudio desarrollaron dos experimentos. En el primero, les presentaron a los participantes un perfil falso de una persona con sus posicionamiento sobre cinco temas controvertidos: aborto, pena de muerte, posesión de armas, experimentos con animales y eutanasia. Después, se efectuó una encuesta en la que se comprobó que las personas con actitudes similares tendían a manifestar una mayor afinidad.

En el segundo estudio, los temas fueron más ligeros y menos polémicos. De hecho, se basaron en una prueba objetiva en que los participantes debían calcular un número de puntos en un problema matemático. Después, se les decía la puntuación que había logrado un perfil ficticio y, cuanto más cercano era el resultado, más cerca manifestaban sentirse.

Por qué nos atraen las personas similares

A partir de estos experimentos, el grupo de la Universidad de Boston reforzó su hipótesis de que la atracción parte de unos puntos principales en común. El líder de la investigación publicada en Journal of Personality and Social Psychology, Charles Chu, sostiene que así se demuestra que los seres humanos asumen que los gustos, intereses y oposiciones propios deben ser iguales para todos los demás. De este modo, en el caso de que coincidan con alguien en algún punto de interés, también asumirán que comparten su visión del mundo en un sentido más amplio.

Además, esta atracción está relacionada con el grado de arraigo en los principios y pensamientos. “Descubrí que tanto con similitudes bastante significativas como con similitudes arbitrarias y mínimas, las personas con creencias más arraigadas tienen más probabilidades de sentirse atraídas por estos otros similares en comparación con otros diferentes”, resumió Charles Chu. Es decir, que cuando alguien está muy convencido de lo que piensa, le basta un pequeño apunte en común de otra persona para sentir la afinidad.

Un ejemplo de esta tendencia podría ser la atracción que sienten unas personas por otras a partir de un aparente detalle poco significativo. El gusto por una camiseta, por una pintura o por una banda de música podría ser el punto de partida de la atracción cuando está incrustado de manera profunda en la propia personalidad.

Los problemas del efecto similitud-atracción

Según el autor del estudio, esto supone un problema para las relaciones, en primer lugar, porque excluye profundizar en el conocimiento de otros a partir de un detalle. “Es una estrategia para entender a otra gente que no es muy efectiva”, asegura Chu. Por el otro lado, se asume que el propio comportamiento es siempre el adecuado y no hay nada que corregir, aprender o mejorar y, en tercer lugar, impide la empatía. “Este tipo de pensamiento es una estrategia psicológica que permite conocer más de nosotros que de gente nueva y extraños”, aclaró.

Ante esta situación, el grupo de Boston prefiere plantear una visión más amplia y comprensiva. “Cuando escuchamos una simple opinión o hecho con el que estamos de acuerdo o en desacuerdo, deberíamos tomar aire y simplemente bajar la velocidad. Si se usa este tipo de pensamiento hasta el final con una simple información, se puede extrapolar que una persona es fundamentalmente buena como yo o fundamentalmente mala como yo”, dijo Chu en la presentación de los resultados.

Finalmente, los autores del estudio prefieren que su experimento sirva para reflexionar y tomar otra actitud alegando que es mejor no dejarse caer en el efecto similitud-atracción por el bien propio. “Ir constantemente buscando averiguar ‘quién es como yo o quién no es como yo’ no es la manera más productiva de crear una impresión en otras personas. La gente es mucho más compleja que si me dan la razón o no”, sentenció Chu.