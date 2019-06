El primer animal que veas develará cuál es tu mayor virtud

test.jpg

Si lo primero que viste fue el cerdo, es porque sos una persona muy independiente. Podés valerte por vos mismo, siempre lo has hecho. Para vos, la libertad es uno de los valores supremos de la vida y no lo cambiarías por nada.





Si lo primero que viste fue el pato, es porque sos un optimista, una de esas personas que siempre logran ver el vaso medio lleno. O al menos sos capaz de rescatar algo bueno, hasta de las situaciones más dolorosas. En otras palabras, una persona resiliente.Si viste el gato, es porque sos una persona que analiza muy bien las cosas. Tus virtudes son la paciente y la inteligente. Las personas que ven al felino saben cómo hacer las cosas y cuándo hacerlas. Por eso, aunque puedas parecer un poco arisco, simplemente estás tomándote tu tiempo.Si viste primero el koala es porque sos una persona sensible, tranquila, que disfruta de cada pequeño placer de la vida. Sos un gran un amigo y una persona querida y respetada por todos. A veces, puedes preferir un tiempo a solas.Si viste primero al elefante sos una persona auténtica, a la que no le interesa aparentar. Aunque a estas personas no les interesa mucho lo que piensen los demás, harán lo que sea por quienes aman.Si viste el oso en primer lugar, es porque eres una persona con convicciones y valores muy firmes. Para ti es importante que los demás comprendan y respeten tu punto de vista sobre las cosas, porque tú vas a vivir siempre de acuerdo a ellos.Si has visto el búho, es porque sos una persona sumamente detallista, de esas a quienes nunca se les escapa nada. Cuando hacés algo, quieres que salga perfecto. Tus capacidades y tu determinación por hacer las cosas perfectas hacen que te destaques en todo lo que emprendés. Eso sí, a veces te causa mucho estrés.Si viste primero la jirafa, es porque sos una persona muy extrovertida, sociable y capaz de adaptarse a muchos contextos. Tu capacidad de entablar vínculo rápidamente con los demás te hace una persona exitosa en múltiples aspectos, y las personas te aprecian y te respetan mucho.Si lo primero que viste fue el conejo, es porque sos una persona súper creativa. Tenés la capacidad de crear todo tipo de cosas, desde obras de arte hasta soluciones a los problemas más extraños. Nunca se te agotan las ideas.