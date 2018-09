El mal de los que van y vuelven: mirá lo que producen estas relaciones

Por su parte, la terapia de pareja no es solo para parejas al borde del divorcio, incluso las parejas felices y casadas pueden beneficiarse de los "chequeos" para fortalecer la conexión y contar con apoyo adicional para abordar las transiciones de una relación.

Las relaciones de buena calidad son fundamentales para la salud y bienestar mental. Por su parte, las basadas en eventos angustiosos tienden a generar el efecto opuesto: una ruptura puede ser increíblemente dolorosa por lo que hacerlo una y otra vez provocaría un claro impacto negativo."Ante el redescubrimiento de que el otro no es el imaginado, las separaciones y 'reinicios' a repetición, luego del apasionado reencuentro, son conductas que enferman a los individuos sin duda alguna", sostuvo en diálogo con Infobae la licenciada Rosalía Álvarez, psicoanalista y coordinadora del Departamento de Pareja y Familia de la Asociación Psicoanalítica Argentina (APA).Los hallazgos sugieren que si se comparan con las parejas que no se han separado y reconciliado en múltiples ocasiones, las que sí lo hicieron se asocian con "tasas más altas de abuso, comunicación deficiente y niveles más bajos de compromiso"."Crear un vínculo amoroso no es tarea sencilla, -continuó la especialista- pues pasada la etapa de enamoramiento donde los dos son uno; comienza una etapa donde, en el mejor de los casos, el otrora enamoramiento se convierte en amor y el otro en insuficiente. Sostener una pareja a pesar de ello requiere de una tarea de construcción, de resignación y de conversión de valores".Una pareja que ante estos descubrimientos renuncia al vínculo y al poco tiempo se anoticia que extraña a ese otro, que recuerda con añoranza ciertas cosas que recibía o compartía con aquel o aquella; suele tratarse de personalidades narcisistas e impulsivas, que suponen que la completud existe."La depresión y el estrés no solo dejan un rastro palpable en el rostro, sino que contribuyen a acortar la vida alterando la actividad genética. Además, quienes padecen una relación de pareja sufren un deterioro en las defensas, una menor proliferación de glóbulos blancos, y células NK mucho menos eficaces", agregó Rougier.Según la especialista, las personas que atraviesan situaciones límites de este tipo experimentan una activación fisiológica, una alteración física, que los lleva a elevar sus pulsaciones y a estar en un estado emocional que hace que su accionar se base en las reacciones instintivas básicas: el ataque o la huida. Cuando un individuo atraviesa este estado emocional disminuye la capacidad para procesar información y por ende la comunicación termina por deteriorarse."Al quedarse con las respuestas básicas, -sugirió- se convierten en mucho más agresivos, críticos e hirientes, y a la respuesta de huida los lleva a escapar de los lugares físicos o directamente emocionales".Para aquellos que buscan evaluar su relación, los expertos en parejas recomiendan reflexionar sobre las razones que causaron la separación en un comienzo para determinar si existen problemas consistentes o persistentes que afectan la relación. Tener conversaciones explícitas puede ser útil, especialmente si los problemas volverán a ocurrir.Al igual que al pensar en las razones por las cuales terminó la relación, dedicar tiempo a pensar en las razones por las que la reconciliación podría ser una opción podría funcionar. ¿La razón radica en el compromiso y los sentimientos positivos, o más en las obligaciones y conveniencias? Las últimas son más probables a conducir por un camino de angustia continua."Si acabás de volver con tu ex por segunda, tercera o décima vez, ver a alguien objetivo como un consejero antes de que la relación llegue al punto de crisis nuevamente es una muy buena idea. Ayuda a desentrañar cualquier problema, a mejorar la comunicación y aumentar las posibilidades de que la relación dure. También pueden ayudar a decidir si la relación no es la adecuada para usted, y a encontrar la fuerza para irse para siempre", concluyó Monk.infobae