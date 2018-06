El lenguaje inclusivo le gana la primera batalla a la Real Academia

El flamante presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, nombró once ministras y seis ministros en su gabinete. Ellas son mayoría y esa realidad devolvió al centro del debate el lenguaje inclusivo. En las redes sociales, los usuarios españoles empezaron a preguntarse si había llegado la hora de hablar de un "Consejo de Ministras", a secas y usando el femenino como genérico. O, en todo caso, de referirse al "Consejo de Ministras y Ministros". En ese marco, la Real Academia Española (RAE) -siempre acusada de demasiado conservadora- quedó en el medio de la discusión. El miércoles, la institución salió al cruce al señalar que era incorrecto señalar al de España como un "Consejo de Ministras y Ministros". Pero en las últimas horas su presidente, Darío Villanueva, cambió de idea y catalogó como "correcta" esta última fórmula, la misma que eligieron los políticos en su toma de posesión. Finalmente, Consejo de Ministras y Ministros ¡vale!





"Yo por ejemplo cuando comienzo una conferencia suelo decir 'señoras y señores'. En ese sentido no hay ningún problema", ha expresado Villanueva en declaraciones a la agencia Europa Press para ofrecer su postura sobre el debate. Aún así ha hecho hincapié en que no debe llamarse únicamente "Consejo de Ministras", ya que "este recurso induce a la confusión".





La propia RAE señalaba hace unos días en su página web que desdoblamientos como Consejo de Ministras y Ministros "son artificiosos e innecesarios desde el punto de vista lingüístico" e instaba a usar el género masculino para designar a los individuos de un colectivo sin distinción de sexos. Ahora, tras el revuelo, parece que Villanueva aceptó lo que se había convertido en un reclamo público.





Son muchos los usuarios de las redes sociales que calentaron el debate en los últimos días a través de Twitter, con la etiqueta #RAEconsultas. Ante la catarata de preguntas, desde la institución española habían contestado: "El uso de 'Consejo de Ministras' no es aceptable, pues el femenino, como término marcado de la oposición de género, sólo incluye en la referencia a las mujeres".





En un interesante hilo en la red social del pajarito, la RAE respondió a diferentes hipótesis. "¿No sería lo más correcto decir 'Consejo de Ministerios' porque así no se excluye ningún sexo?", se lanzó una consulta. "El consejo lo integran personas, no organismos", respondieron los encargados del diccionario. "Si el consejo lo integran personas, ¿por qué no puede ser un Consejo de (personas) Ministras?", planteó otro. "Porque la palabra 'ministro,-tra' es un sustantivo, no un adjetivo, es decir, no se puede usar como modificador del sustantivo 'persona'", aclaró de nuevo la RAE.





Fuente: clarín